"Симптом недоумства" в Росії, а у світі — дитячий тренд. Що означає мем "67"

Не оминули увагою "прикол" й українські підлітки

Підлітковий тренд "6 7" (сікс севен) не вщухає. Поки школярі з усього світу масово копіюють популярний мем, у сусідній Росії навколо нього вже спалахнув гучний скандал.

РосЗМІ повідомляють, що один із кремлівських депутатів закликав повністю заборонити цю фразу, офіційно назвавши її симптомом "цифрового недоумства" та "національною загрозою", через яку діти нібито втрачають контроль над собою і зривають уроки.

Що означає "6 7" (сікс севен)?

Як повідомляє "Телеграф", насправді вірусна фраза спочатку з’явилася в треку американського репера Skrilla під назвою "Doot Doot (6 7)". Популярність прийшла до неї після відео відомого гравця НБА ЛаМело Болла, який використав цей звук як відсилання до свого зросту — 6 футів і 7 дюймів.

Жодного прихованого чи небезпечного сенсу фраза не має, і сам музикант підтверджував, що не надавав їй конкретного значення.

Тим не менш, з 2025 року в соцмережах розпочався масовий флешмоб, у рамках якого підлітки записують відео з криками "сікс севен" та характерними баскетбольними рухами. Наразі школярі вигукують цей мем без причини просто під час занять, через що його вже заборонили у кількох американських школах.

Чи потрібно хвилюватись батькам?

Відомий психолог Сем Гольдштейн у статті для видання Psychology Today писав, що діти використовують цей гучний вигук задля почуття спільності, щоб відчути себе частиною групи. Батькам зовсім не варто хвилюватись через проблеми з концентрацією, адже сучасний дитячий гумор сильно змінився. Безглузді жарти працюють для підлітків як форма психологічної стійкості.

Коли світ навколо здається нестабільним, а дорослі постійно сперечаються, подібна нісенітниця приносить дітям полегшення та дарує відчуття контролю над ситуацією. Подібні тренди замінили молодому поколінню звичайні ігри у дворі, виконуючи ту ж саму функцію спілкування та дослідження світу.

