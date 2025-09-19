Український TikTok розривають кавери на "Смарагдове небо". Зібрали найкращі та пояснюємо, чому про цю пісню всі говорять

Українці придумали оригінальні кавери і знімають про це відео

Пісня "Смарагдове небо" — стала справжнім хітом влітку 2025 року. З цього треку робили багато каверів та мемів.

"Телеграф" зібрали найкращі кавери та діляться ними з вами. Ми пояснимо, чому про цю пісню всі говорять.

Створюють меми і кавери

"Смарагдове небо" злетіло на перше місце одночасно в YouTube Charts, Apple Music і Spotify та ввійшло в десятку світового рейтингу Shazam у категорії "рок", "це стало вже неможливо ігнорувати", писали ЗМІ. А музичні критики тепер намагаються вирахувати, що ж так зачепило слухачів. Ба більше навіть створюють кавери на цей популярний трек.

Нижче ми покажемо відео, яке записують українці.

Зверніть увагу, що мем на відому пісню створили голосом Юлії Тимошенко. Натомість там зовсім різні слова.

Про що пісня"Смарагдове небо"

Співак вважає, що успіх "Смарагдового неба" зумовлений тим, що "це більше ніж просто трек. Це стан душі. Це любов, яка перетворюється на звук. Про це він казав у коментарі Район.Вараш.

Смарагдове небо – це історія про те, як народжується справжнє – трушне – мистецтво. Без любові та щирості це була б просто техніка, але, коли ти вкладаєш почуття і поєднуєш їх з професіоналізмом, тоді й з'являється щось живе, справжнє, щось, що може торкнутися іншого серця каже музикант

Кліп на "Смарагдове небо", де Drevo бігає по траві та лежить на покривалі зі своєю дівчиною, не коштував йому взагалі нічого, каже він.

Безумовно, поки музика не приносить грошей, не варто брати кредити і знімати дорогі кліпи каже співак

Але справа не тільки у фінансах. Він навів приклади. "Смарагдове небо", каже Drevo, "довело всім, що не треба дорогих кліпів, тому що насправді вирішує музика".

Як скачати мелодію

Кавер на пісню "Смарагдове небо" можна легко перетворити на рингтон для смартфона. Процес досить простий і не вимагає особливих технічних навичок.

Крок 1. Завантаження відео Спочатку необхідно зберегти бажане відео з TikTok на свій пристрій. Для цього можна скористатися спеціальними онлайн-сервісами або мобільними додатками, які дозволяють завантажувати контент з соціальних мереж. Важливо обирати перевірені платформи, щоб уникнути проблем з безпекою.

Крок 2. Конвертація у аудіоформат Після завантаження відеофайлу його потрібно перетворити в аудіоформат. Найпоширенішими є MP3, M4A або WAV. Для конвертації можна використовувати безкоштовні онлайн-конвертери або спеціальні програми на комп'ютері чи мобільному пристрої.

