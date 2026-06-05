Невловимого птаха помітили в Україні. Що особливого в пернатій гості (фото)

Дорослі самці мають особливий "символ" на грудях

На Дніпропетровщині біля Кривого Рогу побачили рідкісного птаха. Йдеться про сіру куріпку.

Про це повідомляють місцеві канали, посилаючись на зоолога-аматора Анатолія Сальника. Зазначається, що цей птах дедалі рідше трапляється людям на очі.

Як видно на фото, зовні сіра куріпка нагадує невелику курку або сизого голуба. Зазвичай ці птахи ведуть переважно наземний спосіб життя і чудово пристосовані до маскування в траві. Тому влітку їх досить важко помітити.

Сіра куріпка

Зауважимо, що фахівці пов’язують зменшення чисельності цих птахів з активним використанням хімікатів в агросекторі. Однак наразі сіра куріпка не занесена в Червону книгу.

Для довідки

Сіра куріпка — це птах середнього розміру з родини фазанів, поширений у помірній зоні Євразії. Його часто можна побачити на полях, луках і узліссях. Куріпка має рябе сіро-буре оперення, яке ідеально маскує птаха серед сухого листя та трави.

Сірі куріпки

Дорослі самці мають на грудях велику каштанову пляму у формі підкови. Злітають куріпки рідко і неохоче, з гучним ляскотом крил. Однак вони дуже швидко бігають. В Україні ці птахи поширені майже скрізь, окрім суцільних лісів та високогір'я Карпат.

Нагадаємо, що насправді пташенята фламінго народжуються білими, хоча чимало людей вважають, що вони рожеві.

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