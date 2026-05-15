"Симптом слабоумия" в России, а в мире — детский тренд. Что значит мем "67"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не обошли внимание "прикол" и украинские подростки
Подростковый тренд "6 7" (сикс севен) не утихает. Пока школьники со всего мира массово копируют популярный мем, в соседней России вокруг него уже разгорелся громкий скандал.
РосСМИ сообщают, что один из кремлевских депутатов призвал полностью запретить эту фразу, официально назвав ее симптомом "цифрового слабоумия" и "национальной угрозой", из-за которой дети якобы теряют контроль над собой и срывают уроки.
Что означает "6 7" (сикс севен)?
Как сообщает "Телеграф", на самом деле вирусная фраза изначально появилась в треке американского рэпера Skrilla под названием "Doot Doot (6 7)". Популярность пришла к ней после видео известного игрока НБА ЛаМело Болла, который использовал этот звук как отсылку к своему росту — 6 футов и 7 дюймов.
Никакого скрытого или опасного смысла фраза не имеет, и сам музыкант подтверждал, что не придавал ей конкретного значения.
@ballisticeditz06 6,7 #lameloball #lamelo #lameloballedit #hornets #charlottehornets #sports #nba #basketball #sportsedit #nbaedits #67 #sixseven #edit #edits #wockst★rz #fyp #fypシ #fypシ゚viral #viral #viralvideo #goviral #blowthisup #xyzbca #trending ♬ original sound - user82144556570
Тем не менее, с 2025 года в соцсетях начался массовый флешмоб, в рамках которого подростки записывают видео с криками "сикс севен" и характерными баскетбольными движениями. Сейчас школьники выкрикивают этот мем без причины прямо во время занятий, из-за чего его уже запретили в нескольких американских школах.
@viktor_demko А ви чули про цей новий тренд? Якась дурня, як на мене 🙄 Шість сім, six seven #Школа #вчитель #педагог #англійськамова #sixseven ♬ original sound - Пан Віктор 👨🏫
@marina_antonyuk Значенн фрази «six,seven” #рек#sixseven #украінцізакордоном #українськийтікток #дитина ♬ original sound - Marina
@ruslanka0816 Ох, ці тренди 😁 6 7…?🤔 Six seven😉 What does “sixseven” mean?) 6 7 - everywhere 😅 #schoollife #teachersoftiktok #67 #sixseven #trend ♬ original sound - scukash
Нужно ли волноваться родителям?
Известный психолог Сэм Гольдштейн в статье для издания Psychology Today писал, что дети используют этот громкий возглас ради чувства общности, чтобы ощутить себя частью группы. Родителям совершенно не стоит волноваться из-за проблем с концентрацией, ведь современный детский юмор сильно изменился. Бессмысленные шутки работают для подростков как форма психологической устойчивости.
Когда мир вокруг кажется нестабильным, а взрослые постоянно спорят, подобная чушь приносит детям облегчение и дарит ощущение контроля над ситуацией. Подобные тренды заменили молодому поколению обычные игры во дворе, выполняя ту же функцию общения и исследования мира.
Осенью 2025 года украинский TikTok разрывал каверы на "Смарагдове небо". Были приобщены и домашние любимцы.