"Симптом слабоумия" в России, а в мире — детский тренд. Что значит мем "67"

Не обошли внимание "прикол" и украинские подростки

Подростковый тренд "6 7" (сикс севен) не утихает. Пока школьники со всего мира массово копируют популярный мем, в соседней России вокруг него уже разгорелся громкий скандал.

РосСМИ сообщают, что один из кремлевских депутатов призвал полностью запретить эту фразу, официально назвав ее симптомом "цифрового слабоумия" и "национальной угрозой", из-за которой дети якобы теряют контроль над собой и срывают уроки.

Что означает "6 7" (сикс севен)?

Как сообщает "Телеграф", на самом деле вирусная фраза изначально появилась в треке американского рэпера Skrilla под названием "Doot Doot (6 7)". Популярность пришла к ней после видео известного игрока НБА ЛаМело Болла, который использовал этот звук как отсылку к своему росту — 6 футов и 7 дюймов.

Никакого скрытого или опасного смысла фраза не имеет, и сам музыкант подтверждал, что не придавал ей конкретного значения.

Тем не менее, с 2025 года в соцсетях начался массовый флешмоб, в рамках которого подростки записывают видео с криками "сикс севен" и характерными баскетбольными движениями. Сейчас школьники выкрикивают этот мем без причины прямо во время занятий, из-за чего его уже запретили в нескольких американских школах.

Нужно ли волноваться родителям?

Известный психолог Сэм Гольдштейн в статье для издания Psychology Today писал, что дети используют этот громкий возглас ради чувства общности, чтобы ощутить себя частью группы. Родителям совершенно не стоит волноваться из-за проблем с концентрацией, ведь современный детский юмор сильно изменился. Бессмысленные шутки работают для подростков как форма психологической устойчивости.

Когда мир вокруг кажется нестабильным, а взрослые постоянно спорят, подобная чушь приносит детям облегчение и дарит ощущение контроля над ситуацией. Подобные тренды заменили молодому поколению обычные игры во дворе, выполняя ту же функцию общения и исследования мира.

Осенью 2025 года украинский TikTok разрывал каверы на "Смарагдове небо". Были приобщены и домашние любимцы.