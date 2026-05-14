Ера газових котлів і радіаторів минає: чим обігрівати будинок у 2026

Це зробить ваш дім тепліше та економічно вигіднішим

Системи опалення з використанням громіздких радіаторів та газових котлів можуть відійти в історію. У 2026 році їх витіснять більш ефективні, естетичні та екологічні рішення.

Про це пише okdiario.

Як пишуть автори публікації, класичні радіатори поступово зникають з інтер’єрів сучасних помешкань. Основною причиною є те, що ця технологія вважається застарілою та неефективною для нових будівель із високим рівнем теплоізоляції.

У минулому радіатори були необхідні, щоб компенсувати холод від погано ізольованих стін та вікон. Вони нагрівалися до високих температур, створюючи тепловий бар’єр. Проте сучасні будинки будуються як "термоси": вони чудово утримують тепло всередині. У таких умовах розжарені батареї стають непотрібними та навіть некомфортними.

Що прийде на зміну

Тренд 2026 року базується на низькотемпературних системах, які забезпечують рівномірне тепло без перегріву окремих зон:

Тепла підлога (водяна або електрична): Це один із найпопулярніших варіантів. Труби або нагрівальні елементи монтуються під покриттям підлоги, що дозволяє теплу підніматися вгору рівномірно. Це не лише економить енергію, а й дарує більше свободи в дизайні інтер’єру — вам більше не потрібно підлаштовувати розстановку меблів під розташування батарей.

Аеротермія (теплові насоси): Експерти називають цю технологію майбутнім опалення. Система забирає енергію з навколишнього повітря і перетворює її на тепло взимку або прохолоду влітку. Вона значно ефективніша за газові котли, оскільки виробляє більше теплової енергії, ніж споживає електрики.

Повітряний клімат-контроль: Системи, що інтегровані у вентиляцію, дозволяють підтримувати ідеальну температуру та якість повітря протягом усього року.

Експерт з архітектури Жорді Марті підкреслює наступне: "Ми переходимо від стратегії "боротьби з холодом" до стратегії "збереження комфорту". У добре ізольованому домі стіни теплі самі по собі, тому потреба в гарячих точках, якими є радіатори, просто зникає".

