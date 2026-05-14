Рус

Ера газових котлів і радіаторів минає: чим обігрівати будинок у 2026

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сучасні будинки будуються як "термоси"
Сучасні будинки будуються як "термоси". Фото Колаж "Телеграф"

Це зробить ваш дім тепліше та економічно вигіднішим

Системи опалення з використанням громіздких радіаторів та газових котлів можуть відійти в історію. У 2026 році їх витіснять більш ефективні, естетичні та екологічні рішення.

Про це пише okdiario. Детальніше розповість "Телеграф".

Як пишуть автори публікації, класичні радіатори поступово зникають з інтер’єрів сучасних помешкань. Основною причиною є те, що ця технологія вважається застарілою та неефективною для нових будівель із високим рівнем теплоізоляції.

Газовий котел. Фото - moyo

У минулому радіатори були необхідні, щоб компенсувати холод від погано ізольованих стін та вікон. Вони нагрівалися до високих температур, створюючи тепловий бар’єр. Проте сучасні будинки будуються як "термоси": вони чудово утримують тепло всередині. У таких умовах розжарені батареї стають непотрібними та навіть некомфортними.

Що прийде на зміну

Тренд 2026 року базується на низькотемпературних системах, які забезпечують рівномірне тепло без перегріву окремих зон:

  • Тепла підлога (водяна або електрична): Це один із найпопулярніших варіантів. Труби або нагрівальні елементи монтуються під покриттям підлоги, що дозволяє теплу підніматися вгору рівномірно. Це не лише економить енергію, а й дарує більше свободи в дизайні інтер’єру — вам більше не потрібно підлаштовувати розстановку меблів під розташування батарей.
Тепла підлога
  • Аеротермія (теплові насоси): Експерти називають цю технологію майбутнім опалення. Система забирає енергію з навколишнього повітря і перетворює її на тепло взимку або прохолоду влітку. Вона значно ефективніша за газові котли, оскільки виробляє більше теплової енергії, ніж споживає електрики.
Аеротермія
  • Повітряний клімат-контроль: Системи, що інтегровані у вентиляцію, дозволяють підтримувати ідеальну температуру та якість повітря протягом усього року.

Експерт з архітектури Жорді Марті підкреслює наступне: "Ми переходимо від стратегії "боротьби з холодом" до стратегії "збереження комфорту". У добре ізольованому домі стіни теплі самі по собі, тому потреба в гарячих точках, якими є радіатори, просто зникає".

Раніше "Телеграф" писав, які плити будуть популярні у 2026 році.

Теги:
#Тренд #Опалення #Будинок