Список "смертників": які предмети в будинку ламаються найчастіше та чому це стається з усіма

До переліку увійшло 12 предметів

Побутова техніка, сантехніка та фурнітура очолюють список речей, які найчастіше виходять з ладу в українських оселях. Термін експлуатації багатьох домашніх предметів скоротився через перепади напруги, відключення світла, а також якість води та інтенсивне щоденне використання.

"Телеграф" розповість детальніше. Ми зібрали список того, що постійно виходить з ладу.

Кухонна техніка та сантехніка

Головний ворог електрочайників та кавових машин — накип. Через жорстку воду нагрівальні елементи перегорають найшвидше.

Протікання кранів — найпоширеніша дрібна поломка. Гумові прокладки та керамічні картриджі на сантехніці мають обмежений ресурс, а шланги підведення води можуть лопнути під тиском.

Найчастіше ламаються посудомийні машини, бо зливні помпи та фільтри забиваються залишками їжі.

Електроніка та освітлення

Через постійне згинання зарядні кабелі та блоки живлення ламаються, бо дроти перетираються, що стає причиною не лише поломки гаджета, а й ризиком короткого замикання.

Часте ввімкнення потужних приладів (обігрівачів, бойлерів) призводить до підгоряння контактів у розетках.

Попри обіцяні роки роботи, дешеві лампи часто виходять з ладу через неякісні драйвери, що не витримують коливань напруги.

Меблі та фурнітура

Механізми, що мають рухомі деталі на дверних ручках та замках зношуються в першу чергу, особливо на вхідних дверях та в санвузлах.

Через вологість та постійне відкривання кріплення у кухонних шафах розхитуються, що призводить до провисання фасадів.

Ламелі ліжок та механізми диванів ламаються у бюджетних моделях, де дерево або тонкий метал не витримують статичного навантаження.

