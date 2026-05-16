Водяной или электрический теплый пол: сколько стоит монтаж и что быстрее окупится

Многоэтажки имеют нюанс

Эффективно и качественно отапливать дом зимой вместо котла может и теплый пол. Хотя затраты на его монтаж порой не бюджетные, однако результат этого стоит.

"Телеграф" расскажет, какой пол лучше выбрать водный или электрический, а также сколько примерно будет стоить его установка. Обратите внимание, что цены могут отличаться в зависимости от материалов, курса валюты и места закупок.

В чем разница между водяным и электрическим теплым полом

Водяной теплый пол работает от котла или теплого насоса. При монтаже на пол монтируют трубы, которыми циркулирует горячая вода. Эта система позволяет равномерно и экономно отапливать дом. Впрочем, есть нюанс: установка требует стяжки, коллектора и подключения к котлу. К тому же в многоэтажках водяной теплый пол запрещен законом.

Электрический теплый пол – это когда на пол кладут нагревательный кабель или мат. Монтаж такого типа проще и не требует стяжки. Однако после установки и начала использования значительно увеличатся тарифы на коммуналку.

Сколько стоит сделать теплый пол

Водяной теплый пол. Расход для комнаты 10 кв. м:

Материалы (трубы, утеплитель, крепеж) – примерно 3 500–4 000 грн;

Смесительная группа + коллекторный шкаф – еще 16 000–17 000 грн (однократно на весь объект);

(однократно на весь объект); Монтаж – от 250 до 520 грн/кв. м.

Итого под ключ для комнаты 10 кв. м стоит около 29 000–30 000 грн, а для квартиры 60 кв. м — от 80 000 грн и выше.

Электрический теплый пол. Расходы:

Комплект под ламинат – от 3 194 грн/кв. м, под плитку (мать) – от 3 915 грн/кв. м;

Монтаж – от 250 до 650 грн/кв. м, средняя цена около 400 грн./кв. м.

Стоимость одной комнаты 10 кв. м – вместе с материалами и работой составляет 35 000-45 000 грн.

Чем быстрее окупится

Фактически окупается только водный теплый пол за 5-8 лет. Ведь снижаются расходы на газ. Впрочем, цена монтажа большая, а также не следует забывать о регулярном уходе за системой.

Электрические полы почти не окупаются за счет затрат на электроэнергию, особенно если ставить на весь дом. Впрочем, это хорошая альтернатива плохому отоплению или его отсутствию. Кроме того, многие люди ставят ее всего на несколько комнат — ванную, детскую и т.д.

Что лучше: радиатор, водяной или электрический теплый пол

Подводя итог, можно сказать, что водный пол вариант для частных домов, где делают капитальный ремонт. Электрический – для квартир и отдельных комнат.

