Ці 3 звички — візитівка розумної людини: решта їх терпіти не може

Обдаровані насолоджуються такими моментами

Ваші звички можуть говорити про рівень інтелекту. Вчені з’ясували, що речі, які багатьом можуть здатися некомфортними, просто обожнюють розумні люди.

Видання ОkDiario, посилаючись на дослідження доктора Самуеля Коленберга з Інституту Девідсона з підтримки обдарованих дітей, розповідає про три захоплення, які люблять інтелектуали. Топ-3 звички розумних людей, за даними вчених, включають:

Самота і тиша – деякі люди можуть почуватися некомфортно в такі моменти. Однак обдаровані насолоджуються ними, бо це дає можливість для роздумів та самопізнання.

Писання — ще одна визначальна риса обдарованих людей. Для них звичка писати — це форма катарсису.

Нудьга — фахівці пояснюють, що коли мозку нудно, його активність і креативність зростає. Це те, чого прагнуть і обдаровані люди.

