Тіло 117-річної жінки кинуло виклик науці: вчені знайшли в її генах дещо неймовірне

Ці дані допоможуть розробити нові методи терапії для боротьби з віковими хворобами

Світова наукова спільнота отримала унікальні дані, дослідивши ДНК Марії Браньяс Морери — жінки, яка до моменту своєї смерті у серпні 2024 року офіційно вважалася найстарішою людиною на планеті. Попри поважний вік у 117 років, її організм демонстрував дивовижну стійкість до вікових хвороб, що стало ключем до розгадки секретів старіння.

Біологічна молодість у столітньому тілі

Головне відкриття дослідників полягає в тому, що біологічний вік Марії був значно меншим за її хронологічні показники. Вчені з'ясували, що її клітини старіли набагато повільніше, ніж у середньостатистичної людини. Навіть у віці понад 110 років жінка не страждала на деменцію, серцево-судинні захворювання чи інші когнітивні порушення, які зазвичай супроводжують глибоку старість.

Марія Браньяс Морера прожила 117 років

Три кити довголіття: Гени, Мікробіом та Метаболізм

Дослідження показало, що секрет Марії полягав у рідкісному поєднанні трьох факторів:

Унікальна генетика: У її ДНК знайшли специфічні варіанти генів, що відповідають за відновлення клітин та захист від запальних процесів.

Особливий мікробіом: Склад бактерій у її кишківнику суттєво відрізнявся від мікрофлори звичайних людей. Це забезпечувало кращий обмін речовин та міцний імунітет.

Ефективний метаболізм: Організм жінки здатний був підтримувати оптимальний баланс енергії, мінімізуючи накопичення "клітинного сміття".

Що відомо про Марію Браньяс Мореру

Хоча сама Марія часто згадувала про "спокій, порядок, зв'язок із сім'єю та відсутність токсичних людей", науковці схиляються до того, що вирішальну роль зіграв саме генетичний фактор. Проте її випадок доводить: поєднання гарної спадковості з позитивним психологічним станом може розсунути межі людських можливостей.

Вивчення зразків Марії Браньяс Морери — це не просто данина пам'яті. Вчені сподіваються, що ці дані допоможуть розробити нові методи терапії для боротьби з віковими хворобами, такими як хвороба Альцгеймера, та створити препарати, що сповільнюють деградацію клітин.

Марія померла мирно уві сні, залишивши науці неоціненний спадок, який може змінити майбутнє медицини та підхід до поняття.

