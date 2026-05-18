Білорусь оголосила ядерні навчання з Росією: чи є насправді загроза для України

Експерти попереджають про можливе втягування Мінська в операції проти України та НАТО

В Міноборони Білорусі заявили про початок тренування військових частин застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Тренування будуть торкатися взаємодії з Росією — відпрацюють питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки до їхнього застосування.

Що потрібно знати:

Білорусь почала тренування з застосування ядерки та відпрацювання взаємодії з РФ

Акцент зробили на прихованому переміщенні та роботі з непідготовлених районів

Безсмертний вважає, що ядерної зброї у Білорусі немає

За заявою відомства, головна особливість — перевірка готовності до виконання задач бойового застосування з непідготовлених районів. Акцент — на питаннях прихованості, переміщення на далекі відстані та розрахунки для застосування сил.

На тому, що у Білорусі немає ядерної зброї акцентує дипломат та політик Роман Безсмертний. В коментарі "Телеграфу" напередодні він пояснив, що в Білорусі відбувається "імітація процесів перебування на її території тактичної ядерної зброї", зокрема йдеться про "Орєшнік" (балістичну ракету, здатну нести заряд). Він також зауважив, що це роблять підготовані люди.

Проте самопроголошений президент Олександр Лукашенко знає про різні варіанти та плани гібридних і кінетичних атак по державах та об'єктах в Європі, вважає експерт. Ба більше — Білорусь може бути до них залучена.

"Путін йому періодично розповідає про всі ці плани. І Лукашенко розуміє, що так чи інакше Білорусь буде залучена до цього процесу. Може взагалі трапитися так, що ці операції, зокрема по Сувальському коридору, можуть відбутися під прапором Білорусі. І, скоріш за все, воно так і буде. Тому він мусить робити якісь кроки", — пояснює політик.

Президент Володимир Зеленський напередодні також заявив, що РФ хоче втягнути Білорусь в війну сильніше та почати операції або проти України, або проти однієї з сусідніх країн НАТО. "Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за оцінками Безсмертного, Білорусь не має достатньо сил для наступу. Однак кордон з Україною має певні нюанси — здебільшого це лісові стежки.