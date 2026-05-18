Деякі політки не один раз відвідували Росію

У Європейському парламенті є кілька депутатів, які відверто підтримують владу Володимира Путіна. Деякі навіть говорять, що під час переговорів треба враховувати "першопричину" нападу на суверенну державу.

Шість депутатів Європи, які підтримують Путіна та Росію

Фідіас Панайоту, депутат від Кіпру. У своїх соцмережах він стверджував, що резолюція щодо дітей у війні "перебільшує" масштаби проблеми й насправді спрямована на те, щоб "ще більше демонізувати Росію". Він просуває наративи про те, що Україна завжди поставала розділеною державою, і нібито жителі Сходу "були переважно російськомовними та проросійськими".

Петар Волгін, болгарський представник ультраправої групи "Європа суверенних націй". У виступах з трибуни парламенту він звинувачує керівництво ЄС в русофобії.

"Замість того щоб обманювати український народ, європейські чиновники мають сказати правду. А вона полягає в тому, що зброя замовкне лише тоді, коли Україна стане нейтральною державою, а не русофобською маріонеткою, якою керує Брюссель", — заявив він під час нещодавньої промови.

Часто меседжі Волгіна перегукуються з російською пропагандою. Він розкачує теми корупції, утисків в Україні та "войовничої політики" Європи.

Фернан Картайзер, люксембурзький євродепутат. Він запустив цілу кампанію із залучення своїх колег до поїздки в Росію. Програма Картайзера, яку той поширив серед євродепутатів, передбачає особисту зустріч з депутатами російської Держдуми на полях Петербурзького економічного форуму в червні. Там же з промовою виступатиме і Путін. Зауважимо, що у минулому політик був виключений із політичної групи "Європейські консерватори та реформісти" якраз за візит до країни-агресора.

Любош Блаха, словацький євродепутат, який входить до правлячої партії Smer. Він публічно вибачався перед російським народом за "витівки" своїх колег і дякував за "свободу від фашизму" в роки Другої світової війни… Політик критикує ЄС, а РФ вважає "красивою, мудрою та передовою" країною. Україна в очах Блахи — корумпована держава, в якій президент живе в "кокаїновій реальності".

Ганс Нойхофф, представляє партію "Альтернативу для Німеччини". У листопаді 2025 він приїжджав до Сочі на симпозіум "БРІКС — Європа". Після цієї поїздки Нойхофф почав стверджувати, що будь-який мирний план між Москвою та Києвом має враховувати "першопричини, які призвели до російського вторгнення" — і що Києву слід завадити вступити до Північноатлантичного альянсу.

Діана Йованович-Шошоаке, румунська політикиня. У березні 2025 року їй було заборонено вʼїзд до України строком на три роки. Євродепутатка відкрито підтримує російську агресію та навіть писала листа Путіну, в якому зазіхала на частину українських територій. Вона публічно пропонувала анексувати землі, які вважає "історично" румунськими, а саме: Північну Буковину, міста Герца, Болград, Ізмаїл, Мармарощину та острів Зміїний.

