Перед зимою українцям готують нові виплати: у Кабміні анонсували зміни

Акцент планують зробити на енергетиці, інвестиціях в підготовку до холодного сезону та соцзахисті

У Кабміні готують нові виплати та програми підтримки для українців перед опалювальним періодом. Ініціативи, які вже працювали, переглядають, частину з них можуть закрити чи оптимізувати, а ресурси перерозподілити на нові проєкти.

Що потрібно знати:

Уряд робить акцент на енергетичних та інвестиційних програмах

ОСББ, бізнес і приватні будинки хочуть підтримати кредитами на генератори

Програма "5-7-9" продовжить фінансування генераторів та газової генерації

Додаткових великих вливань у бюджет поки не планують

Йдеться не лише про зміни у прямих виплатах чи програмах на кшталт "Пакунку тепла", а й про розширення програм кредитування, енергетичної допомоги та соціального захисту. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За словами міністра, уряд уже проаналізував усі попередні ініціативи — від "Зимової підтримки" до програм кешбеку та "Пакунку тепла" — і зараз формує новий комплексний механізм допомоги.

Він зауважив, що окрім ситуативних програм, наприклад "Пакунку тепла", діють соціальні та економічні. На останніх планують зробити акцент: "Зараз плануємо розширити інвестиційні програми, щоб ОСББ, приватні будинки, бізнеси купили собі генератори, все інше, щоб пройти зиму".

Програми ж підтримки соціального захисту планують "фокусувати", гроші на це є, пояснює Соболев, це ресурси різних міністерств, донорів, міжнародних фінансових організацій, які координують на кращі програми.

Ми подивилися, по яких кращі показники і куди можна направити більше коштів. Якісь програми, мабуть, треба зупинити, тому що або заскладний механізм доступу, або вже немає тієї потреби. Тому ми зараз організаційно оптимізуємо бюджет і донорські кошти. Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства

За його словами, додаткових масштабних вливань у бюджет наразі не планують, а оптимізують наявні гроші.

Міністр повідомив про запуск нової програми підтримки середніх і великих підприємств для будівництва енергетичних потужностей. Кредити за програмою Мінекономіки надаватимуться під 10% через Національну установу розвитку, а максимальний ліміт фінансування становитиме до 25 млн євро на один об’єкт без обмеження по розміру компанії. "Ми бачимо, що по якимось програмам не використовуємо гроші, тому направимо їх на цю програму, щоб бізнес міг пройти зиму", — каже Соболев.

Паралельно продовжує діяти програма "5-7-9", у межах якої бізнес може отримати кредити під 0% до 10 млн гривень на газову генерацію та генератори. Для інших типів генерації доступне фінансування до 250 млн гривень на стандартних умовах програми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні почала діяти програма, яка має повернути українців 50+, які не мають роботи, на ринок праці. Адвокат наголосила, що роботодавці також можуть виграти від цієї програми.