В Україні створили власну КАБ: чим вона небезпечна для РФ

Нова розробка здатна бити по цілях на десятки кілометрів у тилу ворога

Україна відтепер має свої керовану авіаційну бомбу з бойовою частиною 250 кг — вона вже готова до практичного застосування на фронті. Її створив учасник оборонного кластера Brave1 за 17 місяців.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. Вона не схожа на радянські чи західні рішення.

Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Михайло Федоров, міністр оборони

Наразі вже закуплена експериментальна партія Міністерством оборони. Пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії та застосування української КАБ в реальних умовах. "Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога", — резюмує Федоров.

КАБ — бомби, які мають крила та систему навігації. Зазвичай, відхилення від цілі складає максимум кілька метрів. Якщо ударна сила аналогічна до вже відомих технологій, то українська бомба може пошкодити перекриття та конструкцію багатоповерхового будинку, знищувати БМП, БТР, вантажівки, легкові авто завдяки уламкам та фугасній дії, пробивати легкі бетонні споруди. При ударі в землю утворюється вирва глибиною до 1,5-2 метри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська далекобійна зброя може дістати майже до усієї європейської частини Росії. Зокрема, це не тільки дрони, а й ракети.