Эти 3 привычки - визитка умного человека: остальные их терпеть не могут

Одаренные наслаждаются такими моментами

Ваши привычки могут говорить о вашем уровне интеллекта. Ученые выяснили, что вещи, которые многим могут показаться некомфортными, просто обожают умные люди.

Издание ОkDiario, ссылаясь на исследование доктора Самуэля Коленберга из Института Дэвидсона по поддержке одарённых детей, рассказывает о трех увлечениях, которые любят интеллектуалы. Топ-3 привычки умных людей, по данным ученых, включают:

Уединение и тишина — некоторые люди могут чувствовать себя некомфортно в такие моменты. Однако одаренные наслаждаются ими, потому что это дает возможность для размышлений и самопознания.

Письмо — еще одна определяющая черта одаренных людей. Для них привычка писать — это форма катарсиса.

Скука — специалисты поясняют, что когда мозгу скучно, его активность и креативность возрастают. Это то, к чему стремятся и одаренные люди.

