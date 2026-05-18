Раптово помер нардеп Кубів: що відомо і як реагують політики

Йому було 64 роки

Вранці у понеділок, 18 травня, раптово помер народний депутат України Степан Кубів. Він був першим віцепрем'єр-міністр України та міністром економічного розвитку і торгівлі України з 2016 по 2019 рік та головою Національного банку України.

Як колеги реагують на смерть Степана Кубіва

Про те, що життя Степана Кубіва обірвалося, пише видання DailyLviv із посиланням на друзів нардепа. Народний депутат Микола Княжицький на своїй Facebook-сторінці уточнив, що причиною його смерті став тромб.

"Помер Степан Кубів. Тромб. На Майдані він керував життєзабезпеченням. Усі ці намети, харчування, дрова, бочки — все було на Степанові. Коли почалася пожежа у Будинку профспілок Степан біг зі мною у вогонь рятувати людей, зокрема і журналістів Еспресо. Дякую тобі, Степане за все. Вічна памʼять", — пише Княжицький.

В мережі колеги по парламенту висловлюють скорботу через смерть Кубіва. Нардеп Олексій Мовчан у своїй публікації називає померлого політика "великим сином України, наставником і державником".

"Ви завжди допомагали розібратися в складних політичних тонкощах і оминути гострі кути. Дякую за усі ті реформи, які ви робили від в Уряді і Парламенті", — написав нардеп.

Депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович також зробив публікацію: "Помер колега і соратник, по парламенту і по проєктах відновлення національної памʼяті. Вічна памʼять", пише він.

Степан Кубів — біографія

Народився 19 березня 1962 року на Тернопільщині. У період з 1984 по 1990 рік був членом Комуністичної партії та обіймав посаду секретаря обласного комітету комсомолу Львівського державного університету.

Степан Кубів. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

За часів незалежної України, у 1994 році, Кубів кардинально змінив напрямок діяльності та розпочав успішну роботу в банківському секторі. що згодом і привело його до керівництва Нацбанком. З 24 лютого по 19 червня 2014 року обіймав посаду голови Національного банку України.

Степан Кубів був комендантом Штабу національного спротиву під час Революції Гідності. Він — перший віцепрем'єр-міністр України та міністр економічного розвитку і торгівлі України з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Кубів є нардепом 7-го, 8-го, 9-го скликань та представником президента України у Парламенті (2015 —2016 роки). У Верховній Раді представляв політичну партію "Європейська Солідарність". Був членом Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Нардеп також був головою Всеукраїнського товариства "Меморіал" ім. Василя Стуса. Він кандидат економічних наук.

Як повідомляв "Телеграф", у січні у ДТП загинув народний депутат від партії "Слуга народу" Орест Саламаха. За кермом квадроцикла він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.