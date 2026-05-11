Чому монети мають ребристі краї: навіщо їх придумали

Така дрібниця має цілком практичне походження

Ми щодня користуємось монетами, але рідко замислюємось, навіщо на їхніх краях ребра. Ця деталь має цікаву історію.

Чому на ребрах монет є насічки й хто придумав їх туди наносити.

Ребристі краї монет з’явилися ще наприкінці XVII століття в Англії, коли Ісаак Ньютон керував Королівським монетним двором. У той час монети карбували з дорогоцінних металів — золота та срібла, через що виникла проблема: шахраї зрізали частину металу з країв монет, поступово накопичуючи його. Така практика отримала назву "обрізання монет".

Щоб зупинити подібні махінації, монетні двори почали змінювати дизайн країв — додавати насічки, візерунки та написи. Будь-яке втручання одразу ставало помітним, що ускладнило підробки та крадіжку металу. Найпростішим і водночас ефективним рішенням стали саме ребристі краї.

Навіщо це роблять зараз

Сьогодні, коли монети вже не виготовляють із цінних металів, практична потреба в цьому захисті зникла. Проте традиція збереглася. Ребристі краї й досі використовуються, частково як елемент дизайну і для зручності. Наприклад, людям із порушенням зору легше розрізняти монети на дотик.

На фото видно ребристі краї монет номіналом 1, 2, 10 гривень та 50 копійок.

