Не тільки Зеленська та Тимошенко: ШІ назвав 6 жінок, які могли б стати президентками України

Головну роль відіграватиме не тільки досвід

За всю історію незалежності України її ніколи не очолювала жінка. Пост президента займали саме чоловіки, але у сучасному світі ситуація стрімко змінюється. Тому "Телеграф" вирішив запитати штучний інтелект, яка б жінка могла очолити Україну.

Зауважимо, що відповіді дали ChatGPT, Gemini та Grok. У прогнозах вони орієнтувались не тільки на досвід чи амбіції "кандидаток", а й на сучасне становище в країні.

Яка жінка могла б стати президентом України

Олена Зеленська

ChatGPT та Grok майже одностайно на перше місце рейтингу поставили Олену Зеленську, першу леді України. Лише Gemini висловив свій скептицизм щодо такої можливості. ШІ, які бачать у першій леді президентку, аргументують це тим, що вона має досвід спілкування на широку публіку, веде активну діяльність та регулярно відвідує благодійні заходи, лікарні тощо.

Олена Зеленська

Зеленська також дотична до політики, а враховуючи, що Володимир Зеленський став президентом, не маючи досвіду, відкидати можливість, що й наступний голова держави буде таким же, не можна. Втім штучний інтелект вважає, що наразі стандарти суспільства підвищились, тому вимоги будуть жорсткіші.

Окрім того, Зеленська не раз казала, що не піде в президенти, адже не має того досвіду та зв'язків, які треба. Саме тому Gemini називає її кандидатуру малоімовірною.

Юлія Тимошенко

Тимошенко одна з найвідоміших жінок-політиків України, яка має досвід балотування, перебування на посту прем'єр-міністерки тощо. Лідерка "Батьківщини" дійсно могла б піти в президенти, але, на думку ШІ, українці навряд чи обрали б її. Адже вона "старе обличчя" та представник політики нульових, коли суспільство "годували" обіцянками, благодійними акціями тощо.

Юлія Тимошенко

Зараз така позиція не матиме успіху, тому, на думку ШІ, її перемога малоімовірна.

Нові обличчя: Верещук, Матвійчук та Михайлова

Усі ШІ сходяться в одному: якщо жінка й очолить Україну, ймовірніше — це буде нове обличчя. Однак вона повинна мати політичний досвід, знатись на проблемах війни та відновлення після неї та не мати за плечима великих скандалів.

Серед кандидаток штучний інтелект виділяє:

Ірину Верещук, колишню віцепрем'єр-міністерку, — має політичний досвід, була досить помітна на керівних посадах. Але не має потужного рейтингу, аби дійти до кінця;

Ірина Верещук

Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України, — працює з економікою та відновленням держави, має досвід в політиці, але високого рейтингу підтримки чи впізнаваності не здобула.

Юлія Свириденко

Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова організації "Центр громадянських свобод", лауреатка Нобелівської премії миру, — має досвід роботи на політичній арені, завжди апелює до справедливості та жаги свободи, веде активну громадську діяльність. До слова, Gemini поставив її першою у рейтингу майбутніх президенток.

Олександра Матвійчук

Аліна Михайлова, офіцерка ЗСУ, колишня дівчина загиблого "Да Вінчі", — вона не має політичного досвіду, але її воєнний досвід може відгукнутися багатьом українцям. На думку ШІ, наступний президент має поєднувати не тільки менеджерські навички, а й бути дотичним до війни з Росією. Михайлова цілком може підійти.

Аліна Михайлова

Хто може стати президенткою України

Аналізуючи ці імена, штучний інтелект каже, що ймовірніше українці захочуть бачити нове обличчя на виборах, але навіть стара гвардія може прорватись за правильної кампанії. Особливо, якщо вибори відбуватимуться після закінчення війни, коли усі сили підуть на відновлення та відбудову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ назвав найкращого та найгіршого президента України за часи незалежності.