Надто жорстока? Буданов на Вознесіння засвітив дуже незвичну ікону (фото)

Образ виник для молитви XIX століття, яка закликає святих до захисту

На відео звернення голови Офісу президента Кирила Буданова на честь дня вишиванки "Телеграф" помітив цікаву ікону. За його лівим плечем стоїть апокрифічна ікона "Молитва затримання". До неї церква ставиться з певною пересторогою, а головна її задача, за повір'ям, бути оберегом.

Ікона "Молитва затримання" не проста — перед нею потрібно промовляти особливу молитву. Ця ікона не належить до канонічних і для молитви перед нею, за деякими даними, потрібне благословіння священника. Все через текст, який на відміну від новозавітного християнства має певні заклики до жорстокості до ворогів.

Та сама ікона "Молитва затримання"/ Скриншот відео

Що зображене на іконі

В центрі ікони — Ісус Христос, обабіч якого стоять Пресвята Богородиця та Архангел Михаїл. Знизу п'ятеро та по боках ще шестеро святих, пророків та праведників — святих покровителів, які згадуються в однойменній молитві старця Пансофія Афонського, яка з'явилась в 1848 році. Ікона була створена пізніша, саме під цю молитву.

Ікона "Молитва затримання" / Джерело: ikonna-lavka.com.ua

Текст молитви виник після того, як з 1845 році у світі відбулись ряд страшних подій, хвороби, засухи, голод, революції — всі очікували кінця світу та шукали заступництва у бога.

Чому церква з осторогою ставиться до молитви та ікони

За повір'ям, молитва має оберігати від зла, недоброзичливців, темних сил, а також давати божий захист. Та за деякими думками, вона більш старозавітна, занадто жорстока. Деякі цитати з неї:

"Зруйнуй злі бажання і вимоги всіх засуджуючих мене, загороди уста і серця всіх клеветників, злобствуючих і ричачих на мене, і всіх ганьбливих і принижуючих мене. Так і нині, наведи духовну сліпоту на очі всіх, що повстають на мене і на ворогів моїх"

"Архістратиже Михаїле, огненним мечем посікай всі бажання ворога роду людського і всіх його прихильників, що хочуть погубити мене".

Дехто вважає, що молитва суперечить новозавітній заповіді Христа "любіть ворогів ваших і моліться за тих, хто вас переслідує". Інший момент, що ікону можуть купувати як оберіг, з езотеричною, а не релігійною метою.

Цікаво, що ікона з'явилась у відео саме 21 травня. Окрім неофіційного свята День вишиванки, саме 21 травня християни східного обряду святкують одне з важливих церковних свят — Вознесіння Господнє.

