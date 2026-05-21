Одразу два аеропорти можуть запрацювати в Україні: як вони виглядають та якими були до вторгнення (фото)

До початку повномасштабної війни в Україні була розвинена мережа громадянської авіації, де ключову роль грали два головні міжнародні хаби — київський "Бориспіль" та львівський аеропорт імені Данила Галицького. У пікові періоди їм вдавалося приймати мільйони пасажирів на рік, але зараз вони вимушено стоять на паузі, хоч і готові до відновлення авіасполучення.

Як повідомив "Телеграфу" експерт з питань транспорту, колишній міністр транспорту України Василь Шевченко, сьогодні в Україні фактично залишаються два аеропорти, які підтримуються у стані мінімальної готовності до можливого відновлення авіасполучення — це Міжнародний аеропорт Бориспіль та Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького. До початку повномасштабного вторгнення саме вони формували основу пасажирської авіації країни та виступали головними міжнародними воротами України.

Ключові аеропорти, які могли б поновити роботу. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Міжнародний аеропорт Бориспіль

Відомий український аеропорт "Бориспіль" було засновано відповідно до постанови Ради міністрів УРСР 22 червня 1959 року на базі військового аеродрому у складі Бориспільського об’єднаного авіаційного загону.

Історія аеропорту "Бориспіль". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Є найбільшим за обсягами перевезень аеропорт на території України.

Аеропорт "Бориспіль". Фото: Вікіпедія

Розташований за 18,5 км на схід від в’їзду до Києва (Харківського шосе та станції метро "Бориспільська"), у місті Борисполі Київської області.

До початку повномасштабної війни в Україні з аеропорту "Бориспіль" виконували регулярні рейси 43 міжнародних та 9 українських авіакомпаній. Всього було 95 напрямків (83 міжнародні та 12 внутрішньоукраїнських).

За 2016 рік аеропорт обслужив 8,6 млн. пасажирів.

У день проведення фінального матчу футбольного чемпіонату Євро-2012, 1 липня, аеропорт обслужив 630 рейсів (358 – на прибуття та 272 – на відправлення).

Абсолютний добовий максимум пасажирів, які скористалися послугами аеропорту, на 2 червня 2019 року становив 51 853 особи.

З 24 лютого 2022 року авіасполучення з аеропортом було припинено.

Пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" з 1995 по 2020 рік. Статистика: Вікіпедія

Також варто додати, що аеродром може приймати всі типи літаків. В аеропорту є дві злітно-посадкові смуги з різними характеристиками міцності, що дозволяє обслуговувати як середні, так і великі повітряні судна.

Вантажний літак Боїнг-747 в аеропорту "Бориспіль". Фото: Вікіпедія

На території аеропорту знаходиться тризірковий готель із однойменною назвою. Готель підходить для короткочасного та тривалого перебування. Для всіх бажаючих надаються послуги ресторану та кафе-бару.

Термінали в аеропорту "Бориспіль". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З 25 листопада 2015 року уряд заборонив рейси всіх російських авіакомпаній над територією України. Для окремих російських авіакомпаній, які здійснювали рейси до Криму, заборона була запроваджена ще 25 жовтня 2015 року.

Авіасполучення в аеропорту "Бориспіль" до 2022 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького

Другий найбільший в Україні з пасажирообігу 2021 року. 6 лютого 2012 року Міністерство інфраструктури України видало наказ про зміну назви "Міжнародний аеропорт "Львів"" на "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького".

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького. Фото: Вікіпедія

Розташований у мікрорайоні Скнилівок, за 7 км на південний захід від центру міста.

Відкрито 1929 року на зміну старому львівському аеропорту на Левандівці.

Історія міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Площа будівлі терміналу – 39 000 м2, у тому числі 1000 м2 – комерційні площі (торгівля та фуд-корти), 750 м2 – офіси авіакомпаній. 29 стійок реєстрації пасажирів, 18 стійок паспортного контролю, 9 пунктів контролю проходження на авіаційну безпеку.

Розрахунковий тип повітряних суден, що обслуговуються — "D" Boeing 767, Airbus 330. Кількість аеромістів: 4 мости для B737. Віддалені стоянки: 2 стоянки для Boeing 767 та 5 стоянок для Boeing 737.

Авіалінії та напрямки Львівського аеропорту. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Напрями. Карта: Вікіпедія

Пасажиропотік аеропорту:

2004 — 100 000 пасажирів;

2005 — 110 000 пасажирів;

2007 — 147 000 пасажирів;

2009 — 452 300 пасажирів;

2010 — 481 900 пасажирів;

2011 — 296 900 пасажирів;

2012 — 576 000 пасажирів;

2013 — 701 000 пасажирів;

2014 — 585 200 пасажирів;

2015 — 570 570 пасажирів;

2016 — 738 000 пасажирів;

2017 — 1 080 000 пасажирів;

2018 — 1 597 700 пасажирів;

Аеропорт "Львів". Фото: Вікіпедія

