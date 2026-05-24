Гороскоп на 25 травня: невдалі покупки у Левів, успішні інвестиції у Скорпіонів

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 25 травня. Цей понеділок стане днем потужної творчої енергії та активних дій, коли рішучість, опора на інтуїцію та відкритість до змін дозволять кожному знаку Зодіаку закласти міцний фундамент для майбутніх успіхів у кар’єрі та особистому житті.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей понеділок зміцнить ваші лідерські якості та впевненість у власних силах. Навколишні охоче підтримають будь-які ваші ідеї, якщо ви проявите наполегливість. Однак у фінансових питаннях варто почекати зі спонтанними витратами.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

Початок тижня вимагатиме від вас граничного терпіння та виваженості у рішеннях. Будьте обережні з будь-якими грошовими операціями, щоб уникнути неприємних збитків. Зате ваша допомога колегам на роботі буде оцінена керівництвом гідно.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша природна харизма допоможе досягти успіху як у діловій сфері, так і на особистому фронті. Енергія буде прибувати тим швидше, чим активніше ви витрачатимете її на складні завдання. Не бійтеся порадувати себе хоча б невеликим подарунком для підняття настрою.

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

Рішучість і високий рівень енергії допоможуть вам легко справитися зі справами, що накопичилися. Краще уникати різких рухів на роботі та цінувати поточну стабільність. Цього дня таємне може стати очевидним, відкривши несподівану правду про нещодавні події.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Понеділок зробить вас центром уваги, що дозволить легко досягти поставленої мети. Варто присвятити вечір родині та приділити час спілкуванню з близькими. Від великих покупок побутової техніки чи електроніки краще відмовитись.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

Впевненість у собі та особиста привабливість допоможуть вам продуктивно розпочати робочий тиждень. У стосунках з коханою людиною настає період чесності та важливих внутрішніх висновків. Роблячи подарунки близьким, вибирайте душевність, а не надмірну вартість, щоб зберегти бюджет.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День чудово підходить для запуску масштабних процесів, пов’язаних із купівлею чи продажем нерухомості. Якщо ви планували розпочати навчання чи записатися на курси, зробіть перший крок саме зараз. Проявіть розумну економію та тимчасово уріжте необов’язкові витрати на розкіш.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви будете налаштовані вкрай рішуче та наполегливо у досягненні кар’єрних цілей. Саме час детально проаналізувати майбутні інвестиції, які принесуть хороші дивіденди. Вечір найкраще провести з дітьми або присвятити його спільним домашнім клопотам.

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Ваша інтуїція і емоції, що загострилися, допоможуть прийняти правильні рішення щодо майбутнього. Варто зважитися на давно задуману угоду з нерухомості, щоб не змарнувати вигоду. При цьому твердо, але чемно припиняйте будь-які спроби безцеремонних людей скористатися вашою добротою.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Понеділок виявиться вкрай вдалим для самопрезентації, проведення важливих переговорів та нових знайомств. Для збільшення доходів варто тимчасово перейти на творчу та інтелектуальну діяльність. Темп життя, що набирає обертів, вимагатиме від вас чіткого розподілу сил.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

Для вас цей понеділок стане ідеальним стартовим майданчиком для реалізації найскладнішого робочого проєкту. Нові творчі ідеї принесуть потужне натхнення та допоможуть розкрити прихований потенціал. Постарайтеся не переробляти та знайдіть час для повноцінного відновлення сил.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Головними темами дня для вас стануть облаштування дому, турбота про сім’ю та створення внутрішнього комфорту. Будь-які добрі справи та благодійність повернуться до вас удачею у майбутньому. Вечір принесе гармонію, якщо ви проведете його наодинці з найближчими та найдорожчими людьми.