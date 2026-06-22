Забудьте про кондиціонер для білизни: додайте це до прання і постіль стане м’якою та ароматною

Для цього знадобляться лише оцет і кілька крапель улюбленої ефірної олії

Немає потреби витрачати гроші на дорогі кондиціонери для білизни, щоб постіль була м’якою та приємно пахла. Досягти такого ефекту можна за допомогою звичайного продукту, що є майже на кожній кухні.

Докладніше про перевірений лайфхак розповість "Телеграф" з посиланням на se.pl.

Багато людей використовують магазинні засоби для пом’якшення тканин, сподіваючись зробити постіль більш приємною на дотик. Проте альтернативою може стати звичайний спиртовий оцет, який коштує значно дешевше та вважається більш екологічним рішенням.

Використовувати кондиціонер не обов'язково

Оцет допомагає пом’якшити тканину та вимиває із волокон залишки прального порошку. Завдяки цьому наволочки та простирадла стають приємнішими на дотик і не накопичують осад від мийних засобів.

Щоб постіль ще й приємно пахла, до оцту рекомендують додати кілька крапель ефірної олії. Наприклад, лаванда сприяє розслабленню та допомагає швидше заснути, а евкаліпт надає тканинам аромату свіжості.

Готову суміш достатньо залити у відсік пральної машини, призначений для кондиціонера. Під час циклу прання кислий запах оцту зникає, залишаючи лише аромат ефірної олії.

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