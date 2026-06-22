Прем'єр Британії, який гарантував Україні мільярди допомоги, йде у відставку: що відомо про наступника (відео)

Політик послідовно виступав за посилення підтримки Києва

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив про відставку з посади глави уряду та лідера Лейбористської партії. Відповідну заяву він зробив під час виступу перед пресою.

Стармер заявив, що за два роки роботи його уряду вдалося відновити довіру до британської економіки та оборонного сектору. Водночас він наголосив, що з повагою ставиться до думки однопартійців щодо того, хто має найкращі шанси привести партію до перемоги на наступних загальних виборах.

"Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подаю у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я поспілкувався з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення. Я попрошу Національний виконавчий комітет Лейбористської партії скласти графік, згідно з яким висунення кандидатур розпочнеться 9 липня і завершиться до літніх канікул", — сказав Стармер.

"Я надам своєму наступнику повну підтримку", — заявив політик, завершуючи виступ.

Ще минулого тижня значна частина його політичної команди наполягала на продовженні боротьби за лідерство в партії на тлі конкуренції з Енді Бернемом. Однак після того, як близько десяти міністрів приватно повідомили главі уряду про необхідність змін у керівництві, він вирішив скласти повноваження. Попри ухвалене рішення, він може залишатися на посаді прем’єр-міністра до осені, щоб забезпечити плавну передачу влади новому лідеру лейбористів.

Саме Бернема, який є мером Великого Манчестера вважають ключовим претендентом на посаду лідера партії та майбутнього прем'єр-міністра. Його часто називають "Королем Півночі" через значну популярність у регіонах. Він вже був членом парламенту (2001–2017), міністром культури, ЗМІ та спорту (2008–2009), міністром охорони здоров'я Великої Британії та мером.

Мер Великого Манчестера Енді Бернем

Підтримка України

Кір Стармер протягом усього свого перебування на посаді прем'єр-міністра Великої Британії демонстрував непохитну та всеосяжну підтримку України. Він неодноразово наголошував, що мир в Україні не може бути досягнутий зі "слабкої позиції", підкреслюючи необхідність посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення українських оборонних можливостей.

У січні 2025 року під час свого візиту до Києва Кір Стармер підписав із Володимиром Зеленським масштабну 100-річну угоду про партнерство. Цей документ передбачає довгострокову співпрацю у сферах безпеки, оборонних технологій, охорони здоров'я та фінансів, гарантуючи підтримку України навіть після потенційного завершення активних бойових дій.

Уряд Стармера офіційно зафіксував виділення щонайменше £3 млрд на рік на військову допомогу Україні щонайменше до 2030/31 року. На саміті G7 в Евіані Стармер уклав з Україною критично важливу енергетичну угоду — Велика Британія виділила £210 млн через механізм UK Export Finance, щоб британська компанія Urenco забезпечувала український "Енергоатом" збагаченим ядерним паливом протягом наступних двох років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в червні у Великій Британії змінився міністр оборони. Стармер призначив на цю посаду Дена Джарвіса.