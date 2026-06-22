Одна дія — і помідори починають плодоносити як божевільні: чим їх посипати

Цей кухонний інгредієнт творить дива на грядці

Якщо помідори погано ростуть або дають слабкий урожай, це може бути пов’язано з нестачею поживних речовин. Одна фермерка поділилася простим методом, який використовує з початку літа і який, за її словами, значно покращує плодоношення.

Вона підживлює рослини натуральним добривом, яке легко зробити вдома. Для цього потрібен лише доступний інгредієнт, що є майже в кожному господарстві, як написали в "Super Express".

За словами досвідченої садівниці, вона використовує звичайну яєчну шкаралупу. Перед застосуванням її промивають, висушують, подрібнюють у порошок і розсипають навколо кущів, злегка змішуючи з ґрунтом. Таке добриво дає рослинам кальцій та інші корисні речовини, які зміцнюють коріння і покращують розвиток плодів.

Цей “сміттєвий” інгредієнт робить помідори неймовірно родючими. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Використовувати суміш радять раз на 3-4 тижні. Важливо добре подрібнювати шкаралупу, адже великі шматки розкладаються дуже повільно і не дають швидкого ефекту. Також не варто перебільшувати з кількістю — надлишок кальцію може заважати засвоєнню інших елементів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою екологічних методів, які використовували ще наші бабусі, можна захистити помідори від попелиці та білокрилки.