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Одна дія — і помідори починають плодоносити як божевільні: чим їх посипати

Автор
Марина Бондаренко
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Секрет, який використовують досвідчені фермери
Секрет, який використовують досвідчені фермери. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей кухонний інгредієнт творить дива на грядці

Якщо помідори погано ростуть або дають слабкий урожай, це може бути пов’язано з нестачею поживних речовин. Одна фермерка поділилася простим методом, який використовує з початку літа і який, за її словами, значно покращує плодоношення.

Вона підживлює рослини натуральним добривом, яке легко зробити вдома. Для цього потрібен лише доступний інгредієнт, що є майже в кожному господарстві, як написали в "Super Express".

За словами досвідченої садівниці, вона використовує звичайну яєчну шкаралупу. Перед застосуванням її промивають, висушують, подрібнюють у порошок і розсипають навколо кущів, злегка змішуючи з ґрунтом. Таке добриво дає рослинам кальцій та інші корисні речовини, які зміцнюють коріння і покращують розвиток плодів.

Як збільшити врожай помідорів
Цей “сміттєвий” інгредієнт робить помідори неймовірно родючими. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Використовувати суміш радять раз на 3-4 тижні. Важливо добре подрібнювати шкаралупу, адже великі шматки розкладаються дуже повільно і не дають швидкого ефекту. Також не варто перебільшувати з кількістю — надлишок кальцію може заважати засвоєнню інших елементів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою екологічних методів, які використовували ще наші бабусі, можна захистити помідори від попелиці та білокрилки.

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#Помідори #Рослини #Город