В Україні попрощались з військовим під відомий реквієм про боротьбу за волю (відео, фото)

У місті оголошено День жалоби

У понеділок, 22 червня, у Тульчині на Вінниччині відбулась церемонія прощання з загиблим Героєм України. Бійця Борисюка Василя Миколайовича ховали під супроводом пісні "Пливе кача".

Про це розповідає кореспондент "Телеграфу" з місця подій. Відомо, що церемонія прощання почалась о 10:00 з несення труни через живий коридор.

Попрощатись з бійцем зібралось чимало людей, які принесли квіти та державну символіку. Біля Центру культури та дозвілля відбувся мітинг-реквієм. Також на церемонії позвучала пісня "Пливе кача".

Василь Борисюк

Після мітингу траурна процесія попрямувала до Свято-Вознесенського храму ПЦУ на території ТРК "Європейський", де запланована панахида. Поховають Василя Миколайовича на Алеї Слави нового кладовища міста Тульчина.

Додамо, що 22 червня оголошено Днем жалоби у Тульчинській міській територіальній громаді. Відомо, що Василь Борисюк був жителем міста Тульчин, народився 08.01.1974 року — 52 роки.

Прощання з Василем Борисюком у Тульчині. Фото: "Телеграф"

Прощання з Василем Борисюком у Тульчині. Фото: "Телеграф"

Для довідки

"Пливе кача по Тисині…" — це українська тужлива народна пісня, яка стала загальнонаціональним символом скорботи, пам'яті та боротьби за волю України. Цей твір отримав статус головного реквієму після подій Революції Гідності на початку 2014 року. Під його звуки на Майдані Незалежності проводжали в останню путь загиблих героїв Небесної Сотні

Нагадаємо, що військові в Україні масово знімають свої портрети з Алеї Слави. Адже бійці, які повернулись з полону, вже не вважаються зниклими безвісти.

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