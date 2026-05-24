Гороскоп на 25 мая: неудачные покупки у Львов, успешные инвестиции у Скорпионов

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 25 мая. Этот понедельник станет днем мощной созидательной энергии и активных действий, когда решительность, опора на интуицию и открытость к переменам позволят каждому знаку Зодиака заложить прочный фундамент для будущих успехов в карьере и личной жизни.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот понедельник укрепит ваши лидерские качества и уверенность в собственных силах. Окружающие охотно поддержат любые ваши идеи, если вы проявите настойчивость. Однако в финансовых вопросах стоит повременить со спонтанными тратами.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Начало недели потребует от вас предельного терпения и взвешенности в решениях. Будьте аккуратны с любыми денежными операциями, чтобы избежать досадных убытков. Зато ваша помощь коллегам на работе будет оценена руководством по достоинству.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша природная харизма поможет добиться успеха как в деловой сфере, так и на личном фронте. Энергия будет прибывать тем быстрее, чем активнее вы станете тратить ее на сложные задачи. Не бойтесь порадовать себя хотя бы небольшим приятным подарком для поднятия настроения.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Решительность и высокий уровень энергии помогут вам без труда справиться с накопившимися делами. Лучше избегать резких движений на работе и ценить текущую стабильность. В этот день тайное может стать явным, открыв неожиданную правду о недавних событиях.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Понедельник сделает вас центром внимания, что позволит легко достичь поставленных целей. Стоит посвятить вечер семье и уделить время общению с близкими. От крупных покупок бытовой техники или электроники лучше отказаться.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Уверенность в себе и личная привлекательность помогут вам продуктивно начать рабочую неделю. В отношениях с любимым человеком наступает период честности и важных внутренних выводов. Делая подарки близким, выбирайте душевность, а не запредельную стоимость, чтобы сберечь бюджет.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

День прекрасно подходит для запуска масштабных процессов, связанных с куплей или продажей недвижимости. Если вы планировали начать обучение или записаться на курсы, сделайте первый шаг именно сейчас. Проявите разумную экономию и временно урежьте необязательные расходы на роскошь.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы будете настроены крайне решительно и настойчиво в достижении карьерных целей. Самое время детально проанализировать будущие инвестиции, которые принесут хорошие дивиденды. Вечер лучше всего провести с детьми или посвятить его совместным домашним хлопотам.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Ваша интуиция и обострившиеся эмоции помогут принять верные решения относительно будущего. Стоит решиться на давно задуманную сделку по недвижимости, чтобы не упустить выгоду. При этом твердо, но вежливо пресекайте любые попытки бесцеремонных людей воспользоваться вашей добротой.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Понедельник окажется крайне удачным для самопрезентации, проведения важных переговоров и новых знакомств. Для увеличения доходов стоит временно переключиться на творческую и интеллектуальную деятельность. Набирающий обороты темп жизни потребует от вас четкого распределения сил.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

Для вас этот понедельник станет идеальной стартовой площадкой для реализации сложнейшего рабочего проекта. Новые творческие идеи принесут мощное вдохновение и помогут раскрыть скрытый потенциал. Постарайтесь не перерабатывать и найдите время для полноценного восстановления сил.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Главными темами дня для вас станут обустройство дома, забота о семье и создание внутреннего комфорта. Любые добрые дела и благотворительность вернутся к вам удачей в будущем. Вечер принесет гармонию, если вы проведете его наедине с самыми близкими и дорогими людьми.