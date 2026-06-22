Українську мову заполонили не тільки російські, а й польські слова: 20 прикладів від мовознавиці

Походження частини звичних слів може виявитися несподіваним

Намагаючись позбутися росіянізмів, українці масово замінюють їх запозиченнями з польської мови — полонізмами. Мовознавиця та редакторка Ольга Васильєва закликає українців перевіряти слова на питомість за "Словарем української мови" Бориса Грінченка.

Вона також склала перелік слів, словосполук та синтаксичних конструкцій, які насправді є запозиченими. "Зазирніть у словник Грінченка, де знайдете кількасот псевдоросіянізмів, які позамінювали, зокрема, полонізмами", — пише вона.

Слова-полонізми в українській мові:

Чекати — українською ждати,

Тримати — держати,

Смажити — жарити,

Пательня — сковорода,

Виделка — вилка,

Смаколики — ласощі,

Кав'ярня — каварня,

Потяг — поїзд,

Пасок — пояс,

Шпиталь — госпіталь,

Перепрошую — пробачте,

На кшталт — на зразок

Членкиня — членка

Наразі — поки що.

Вирази-полонізми в українській мові

Врешті-решт — кінець кінцем.

Їхати до — їхати в.

Мати рацію — бути правим.

Я не є прихильником — я не прихильник.

Що пʼять років — кожні пʼять років.

За годину буду — через годину буду.

Зауважимо, якщо слово українською схоже на російське, але воно зафіксоване у "Словарі української мови" Бориса Грінченка (1907–1909 рр.), виданому ще за царських часів, коли українську мову штучно не зближували з російською, — це слово абсолютно питоме. Проте в словнику зустрічається не тільки літературна лексика, а й притаманна говіркам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що набув чинності закон, який виключає російську мову з переліку мов, щодо яких Україна виконує зобов’язання за Європейською хартією про захист мов національних спільнот і корінних народів. Влада пояснює це необхідністю обмежити російський імперський вплив та посилити мовну безпеку держави.