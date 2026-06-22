Рус

Українську мову заполонили не тільки російські, а й польські слова: 20 прикладів від мовознавиці

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська мова Новина оновлена 22 червня 2026, 09:43
Українська мова. Фото Колаж "Телеграфу"

Походження частини звичних слів може виявитися несподіваним

Намагаючись позбутися росіянізмів, українці масово замінюють їх запозиченнями з польської мови — полонізмами. Мовознавиця та редакторка Ольга Васильєва закликає українців перевіряти слова на питомість за "Словарем української мови" Бориса Грінченка.

Вона також склала перелік слів, словосполук та синтаксичних конструкцій, які насправді є запозиченими. "Зазирніть у словник Грінченка, де знайдете кількасот псевдоросіянізмів, які позамінювали, зокрема, полонізмами", — пише вона.

Слова-полонізми в українській мові:

  • Чекати — українською ждати,
  • Тримати — держати,
  • Смажити — жарити,
  • Пательня — сковорода,
  • Виделка — вилка,
  • Смаколики — ласощі,
  • Кав'ярня — каварня,
  • Потяг — поїзд,
  • Пасок — пояс,
  • Шпиталь — госпіталь,
  • Перепрошую — пробачте,
  • На кшталт — на зразок
  • Членкиня — членка
  • Наразі — поки що.

Вирази-полонізми в українській мові

  • Врешті-решт — кінець кінцем.
  • Їхати до — їхати в.
  • Мати рацію — бути правим.
  • Я не є прихильником — я не прихильник.
  • Що пʼять років — кожні пʼять років.
  • За годину буду — через годину буду.

Зауважимо, якщо слово українською схоже на російське, але воно зафіксоване у "Словарі української мови" Бориса Грінченка (1907–1909 рр.), виданому ще за царських часів, коли українську мову штучно не зближували з російською, — це слово абсолютно питоме. Проте в словнику зустрічається не тільки літературна лексика, а й притаманна говіркам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що набув чинності закон, який виключає російську мову з переліку мов, щодо яких Україна виконує зобов’язання за Європейською хартією про захист мов національних спільнот і корінних народів. Влада пояснює це необхідністю обмежити російський імперський вплив та посилити мовну безпеку держави.

Теги:
#Польща #Українська мова