Українську мову заполонили не тільки російські, а й польські слова: 20 прикладів від мовознавиці
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Походження частини звичних слів може виявитися несподіваним
Намагаючись позбутися росіянізмів, українці масово замінюють їх запозиченнями з польської мови — полонізмами. Мовознавиця та редакторка Ольга Васильєва закликає українців перевіряти слова на питомість за "Словарем української мови" Бориса Грінченка.
Вона також склала перелік слів, словосполук та синтаксичних конструкцій, які насправді є запозиченими. "Зазирніть у словник Грінченка, де знайдете кількасот псевдоросіянізмів, які позамінювали, зокрема, полонізмами", — пише вона.
Слова-полонізми в українській мові:
- Чекати — українською ждати,
- Тримати — держати,
- Смажити — жарити,
- Пательня — сковорода,
- Виделка — вилка,
- Смаколики — ласощі,
- Кав'ярня — каварня,
- Потяг — поїзд,
- Пасок — пояс,
- Шпиталь — госпіталь,
- Перепрошую — пробачте,
- На кшталт — на зразок
- Членкиня — членка
- Наразі — поки що.
Вирази-полонізми в українській мові
- Врешті-решт — кінець кінцем.
- Їхати до — їхати в.
- Мати рацію — бути правим.
- Я не є прихильником — я не прихильник.
- Що пʼять років — кожні пʼять років.
- За годину буду — через годину буду.
Зауважимо, якщо слово українською схоже на російське, але воно зафіксоване у "Словарі української мови" Бориса Грінченка (1907–1909 рр.), виданому ще за царських часів, коли українську мову штучно не зближували з російською, — це слово абсолютно питоме. Проте в словнику зустрічається не тільки літературна лексика, а й притаманна говіркам.
Раніше "Телеграф" розповідав, що набув чинності закон, який виключає російську мову з переліку мов, щодо яких Україна виконує зобов’язання за Європейською хартією про захист мов національних спільнот і корінних народів. Влада пояснює це необхідністю обмежити російський імперський вплив та посилити мовну безпеку держави.