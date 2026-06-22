Тариф на газ тримають, але... Які комунальні послуги можуть різко здорожчати в Україні

Частина тарифів залишається поза державними обмеженнями

Попри фіксовані тарифи на газ та електроенергію, витрати українців на комунальні послуги можуть зрости вже в наступному опалювальному сезоні. Експерти пояснюють, що частина тарифів залишається у сфері відповідальності місцевої влади.

"Телеграф" детально спілкувався з експертами про тарифи у матеріалі: Ціна 7,96 грн більше не реальна? Що буде з тарифами на газ і чому насправді зростуть платіжки. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев наголосив, що до сфери повноважень органів місцевого самоврядування належить:

вартість централізованого теплопостачання (обмежена мораторієм)

обслуговування будинків

вивезення сміття

інші комунальні платежі.

"Цілком можливо, що ці складові вплати в наступному опалювальному сезоні зростуть. І тут все буде визначатися політикою саме органів місцевого самоврядування", — зауважує Рябцев.

І якщо на послуги газопостачання, теплопостачання та гарячої води діє мораторій на підвищення тарифу, інші комунальні платежі, зокрема вартість холодної води, може зростати. Наприклад, в Запоріжжі тариф на холодну воду та водовідведення в червні суттєво зріс приблизно у 2,5 раза (69,37 грн за куб).

Нагадаємо: держава зафіксувала ціну на газ (7,96 грн за кубометр) та електроенергію (4,32 грн за 1 кВт·год). Наразі про перегляд цих тарифів не повідомляється.

Раніше "Телеграф" розповідав про обговорення підвищення зафіксованого тарифу на електроенергію для частини населення. Водночас подібне рішення не впроваджують на державному рівні.