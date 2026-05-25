Заморожені дріжджі працюють? Простий спосіб зберегти їх свіжими надовго

Заморожені і правильно розморожені дріжджі ідеально підходять для приготування булочок, пирогів, піци та хліба

Свіжі дріжджі часто продаються великими пачками по 100 г, хоча на один раз рідко потрібно більше ніж 25–30 г. Решта лежить у холодильнику і поступово псується. Викидати шкода, тому залишки дріжджів краще заморожувати. Розповідаємо, як це правильно зробити.

Як заморозити дріжджі

Заморожувати краще лише свіжі дріжджі і робити це відразу після покупки або одразу після того, як відділили потрібну порцію для поточного замісу. Що свіжіші дріжджі, то краще вони переживуть заморожування.

Повторно заморожувати дріжджі не можна, зазначає кулінарний портал Przepisy.pl. Після повторного заморожування вони не тільки втрачають свої властивості, але й можуть бути шкідливими.

Також важливо підписувати пакети з датою заморожування, щоб стежити за строками придатності.

Розділіть дріжджі на рівні порції. Кожну порцію загорніть у харчову плівку. Розкладіть загорнуті шматочки на деку або підносі так, щоб вони не торкалися один одного, і поставте в морозильну камеру на годину. Коли дріжджі затвердіють, перекладіть їх у пакет із застібкою і підпишіть дату. Зберігайте в морозильній камері до 6 місяців.

Для замішування тіста пострібні якісні дріжджі. Фото згенеровано ШІ

Як розморозити дріжджі

Щоб дріжджі не втратили своїх властивостей, їх важливо правильно розморозити. Це не можна робити в мікрохвильовій печі, тому що висока температура вб'є дріжджові культури, і тісто не підійметься.

Можна покласти дріжджі в миску і залити теплим молоком або водою 30–35 °C . Через кілька хвилин дріжджі розм'якшаться і будуть готові до роботи.

Якщо є час, можна залишити дріжджі при кімнатній температурі. За 30–40 хвилин вони відтануть самостійно. Ще один варіант — перекласти з морозилки в холодильник з вечора, і вранці вони будуть готові до застосування.

Як перевірити дріжджі

Щоб перевірити, чи придатні дріжджі до приготування, розведіть їх у теплій воді з дрібкою цукру і залиште на 10–15 хвилин. Якщо з'явилася піна — дріжджі живі і можна замішувати тісто. Якщо реакції немає — дріжджі, швидше за все, втратили силу і тісто не підніметься.