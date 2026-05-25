В Україні стане менше заброньованих, прикриють ключову лазівку - нардеп

Уряд прагне зменшити кількість зловживань

В Україні може зменшитись кількість заброньованих працівників. Адже уряд готує постанову, яка має прибрати одну з головних лазівок на підприємствах.

Про це "Телеграфу" розповіла Галина Янченко, депутатка, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів та робочої групи з питань інвестицій в ОПК.

"Зараз ведеться робота над постановою, яка, на думку Міністерства економіки, має деякі лазівки по бронюванню закрити. Зокрема, ключовим питанням є облік одних і тих самих людей на різних підприємствах по кілька разів. Тобто, якщо вони працюють на суміжних посадах, то на підприємствах їх зараховують до тих 50% працівників, які не мають бронювання", — каже нардепка.

Виходить, що наразі уряд розглядає можливість зняття броні з тих, хто отримує її за суміжною роботою, а не за основною. Нова постанова ймовірніше включатиме те, що бронювати зможуть лише за основним місцем роботи.

Як зміниться бронювання чоловіків в Україні

Нагадаємо, окрім цього, можуть зрости вимоги до рівня зарплати для бронювання працівників, а також буде переглянуто критерії критичності підприємств.

