Не тільки колумбійці: кого з іноземців можуть залучати до служби в ЗСУ

Чи справді захищати країну мають лише українці, розповіли експерти

Залучення іноземців до служби у ЗСУ глобально не змінить положення армії. Однак це питання досить чутливе та має багато підводних каменів. Особливо якщо говорити про колумбійців, сирійців тощо.

Саме таку думку "Телеграфу" висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник, коментуючи заяву радника голови Міноборони Сергія Стерненка. Він сказав, що наразі мобілізація в Україні змінюється і дедалі більше залучають до служби іноземців.

"Іноземці не вирішать проблем. Більше того, це дуже чутливе питання, яке може мати небажані дипломатичні наслідки", — наголошує Мельник.

Він зазначає, що так, наразі в ЗСУ є військові — громадяни інших країн, до прикладу, колумбійці чи європейці. Але слід розуміти, що те, як на це буде реагувати уряд тієї чи іншої країни — питання часу.

Олексій Мельник

Схожу думку висловив й військовий експерт Олег Старіков. За його словами, не іноземці мають захищати Україну та відвойовувати її свободу.

"У штаті ЗСУ мають служити лише громадяни України. Це аксіома. Чи можна залучати іноземців до служби у ЗСУ? Можна, але тільки на посади рядових і підрозділів, типу "Іноземного легіону". Хто має командувати цими підрозділами? Лише громадяни України. Все інше — це в галузі фантазій незрозумілих людей, яких призначили на посади. Іншими словами — політичних призначенців, яким все одно чим керує, чи свинофермою, чи ЖЕКом, чи продавати смартфони", — каже експерт.

Олег Старіков

Він пояснює: "Свою державу зобов'язано захищати зі зброєю в руках громадяни цієї держави. З цього починається військово-патріотичне виховання. Якщо громадяни не хочуть цього робити, то навіщо така держава? А влада зобов'язана не допускати війни на свою територію, а якщо допустила, то нести не лише політичну, а й кримінальну відповідальність".

Водночас військовий експерт, історик та журналіст Михайло Жирохов вважає, що якщо іноземці хочуть воювати за Україну, а влада своєю чергою забезпечить їм гідні умови, тоді це цілком можливо. При цьому стосується це як американців з європейцями, так і, напраклад, сирійців.

Михайло Жирохов

