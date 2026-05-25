В Києві катастрофи не буде: де і які наслідки може мати удар по Бортницькій станції аерації (карта)

Експерти пояснили, наскільки небезпечним може бути удар по цьому об’єкту столиці

Бортницька станція аерації, яка відповідає за очищення стоків Києва та частини області, стала об'єктом російської атаки. Фахівці кажуть: наразі загроза для водопостачання столиці перебільшена."Телеграф" з'ясував, що буде, в разі якщо Росія порушить її роботу.

Що потрібно знати:

БСА очищує стоки Києва та частини області

Найгірший сценарій — потрапляння неочищених стоків у Дніпро

Експерти прогнозують локальні екологічні наслідки нижче за течією

Відомо, що в об'єкт водопостачання столиці поцілили трьома ракетами. Проте в "Київводоканалі" повідомили — наразі все працює в штатному режимі. Моніторингові канали попереджають — потрібно мати запас води, а Бортницька станція аерації — об'єкт, що відіграє ключову роль в системі життєзабезпечення Києва і його пошкодження може мати катастрофічні наслідки.

Однак все не так похмуро, вважає підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира. За його словами, це найбезпечніший напрямок уражень: "Якщо наші вороги будуть бити по очисним спорудам стічних вод, то це мінімум проблем для водної інфраструктури".

За оцінкою Шира, максимальна шкода — невелика екологічна катастрофа на 5-20 кілометрів нижче скиду. Постраждати може риба. "До інших міст не дійде, очиститься природним шляхом", — вважає він.

Приблизна 20-км відстань від можливого місця потрапляння стоків у Дніпро/ Інфографіка "Телеграф", ШІ, Googlemaps

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко також вважає небезпеку перебільшеною, зокрема для Києва. У коментарі "Телеграфу" він наголосив, що для міст нижче за течією Дніпра додасться роботи з очищення води. Найгіршим сценарієм може стати витік неочищеної води у Дніпро.

Бортницька станція аерації/ Фото: Sl Vic

На якій відстані знаходяться від Києва інші міста, якщо рахувати за течією Дніпра (приблизна відстань по річці, фактична може відрізнятись):

Українка: ~35 км

Канів: ~130–140 км

Черкаси: ~190–200 км

Кременчук: ~290 км

Кам'янське: ~410 км

Дніпро: ~450 км.

У разі серйозного пошкодження Бортницької станції аерації і потрапляння неочищених стоків у Дніпро, забруднення розходитиметься вниз за течією з різною швидкістю. Оскільки Дніпро нижче Києва є каскадом водосховищ із дуже повільним рухом води, природний процес самоочищення та проходження повної плями забруднення триватиме від кількох тижнів до кількох місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина експертів вважає, що при ударі по Бортницькій станції Київ зупиниться за два тижні. Одна з причин — застаріле обладнання.