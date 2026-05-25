Чи був другий "Орєшнік"? Що відомо про можливий удар по Донеччині (карта)

Мінімальна дальність ураження становить 700 км

Росія могла завдати два удари "Орєшніком" по території України в ніч на 24 травня. Повітряні сили ЗСУ офіційно підтверджують один удар по Білій Церкві, також є і відео можливого удару по окупованій частині Донеччини. Однак це відео викликає низку запитань.

Про це "Телеграфу" розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний. За його словами, тривожно, що в місцевих чатах немає повідомлень про вибухи в той час від жителів Донецька.

"OSINT аналіз підтверджує, що одне з відео з моментом атаки ракетою проєкту "Кедр" по Білій Церкві було зняте в Донецьку. Так, відео було записано поблизу будівництва ТРЦ "Rose Park" на східних околицях міста. Камера розміщена в сторону Макіївки та Ясинуватої, на відео видно траєкторію падіння масогабаритних макетів, схожих до тих, що вже тричі були зафіксовані під час атак по українських містах", — каже Земляний.

Кадр з відео падіння "Орєшніка"

Водночас він зазначає, що фактично мінімальна дальність польоту "Орєшніка" — 700 км, від Капустиного Яру до Донецької агломерації — близько 590 км, від крайньої точки полігону пусків РСД (ракета середньої дальності) — 630 кілометрів. Тут і виникає питання, звідки в такому разі пускали ракету, чи могла вона вдарити на таку малу дистанцію (для такого типу озброєння), чи можливо вона через несправність спрацювала раніше від заданої точки ураження.

"Поки тривожить, що немає публікацій і коментарів в місцевих чатах про прильот чи вибухи. Однак в цьому плані російські спецслужби досить активно працюють, контролюють канали і чистять інформацію. Крім того, в ніч, коли був можливий удар в Донецьку, на околицях була сильна гроза з градом, можливо місцеві через звук грози не почули прильоту "Орєшніка", — додає аналітик.

Донецьк на карті

Резюмуючи, він наголошує, що наразі останні атаки "Орєшніком" викликають більше питань, ніж є відповідей.

Що передувало

У ніч на 24 травня під час масованої атаки по Україні Росія запустила балістичну ракету "Орєшнік". Повітряні сили підтвердили, що удар був один і він припав на Білу Церкву. До слова, там нібито пошкоджено цією ракетою гаражний кооператив.

Однак є інформація, що був й другий "Орєшнік". У мережі вже показали фото та відео, які нібито підтверджують це. Втім, варто зауважити, що ймовірніше ПС не зможуть достеменно сказати, чи дійсно ракета атакувала Донецьк, адже наразі він окупований та провести обстеження неможливо.

Що таке "Орєшнік"

Балістична ракета "Орєшнік" — сучасна військова технологія. Вона відноситься до балістичних ракет середньої дальності (IRBM). Ракета має 6 бойових частин, кожна з яких містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення.

Ракета "Орєшнік"

Основна особливість запуску – ракета піднімається досить високо для розгону та має балістичну траєкторію. Не всі радари можуть одразу показати можливу ціль. На кінцевій ділянці відбувається входження бойових блоків в атмосферу із дуже великою швидкістю. Вартість однієї ракети "Орєшнік" може коливатись від у $40 до 100 мільйонів.

