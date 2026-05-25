Чому проїзд у Києві злетить майже вчетверо: у КМДА пояснили свої "30 гривень"

Проїзд по 8 гривень не переглядався з 2018 року

Заплановане підвищення вартості проїзду на комунальний транспорт у Києві з 8 до 30 гривень продиктоване економічними причинами. При цьому навіть "стрибок" майже у чотири рази не дотягує до економічно обґрунтованого тарифу.

Про це йдеться в офіційній відповіді Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит "Телеграфа". За словами чиновників, новий тариф був визначений з урахуванням необхідності зберегти баланс між фінансовою стабільністю транспортних підприємств та доступністю перевезень для жителів міста в умовах значних наслідків для економіки столиці, спричинених війною.

Проїзд по 8 гривень, який не переглядався з 2018-го року, за даними профільного департаменту, вже не покриває витрати перевізників. При цьому, зазначається у відповіді, навіть сума в 30 гривень не дотягує до економічно обґрунтованого показника, оскільки він є нижчим за повний розрахунковий рівень.

Відповідь КМДА Телеграфу

Відповідь КМДА Телеграфу

Що відомо про подорожчання проїзду у Києві

У столиці з 15 липня має зрости вартість проїзду у громадському транспорті з 8 до 30 грн. При цьому буде запроваджено єдиний квиток — 60 грн, він діятиме з необмеженою кількістю безкоштовних пересадок між будь-яким видом транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

У Києві хочуть зробити вартість разового проїзду на рівні 30 грн. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ/Київська міськрада

Детальніше про нові ціни на проїзд у Києві читайте у матеріалі "Проїзд по 30 грн у Києві: чому вибрали саме таку ціну".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді у Києві за новими тарифами буде один із найдорожчих проїздів у Європі.