Як запекти картоплю без прилипання і з ідеальною скоринкою. Лайфхак з італійського ресторану
Дуже простий спосіб приготувати хрустку зовні та м’яку всередині картоплю
Запечена картопля часто прилипає до дека, навіть якщо додати достатньо олії. Насправді причина не в кількості жиру, а в технології приготування.
Виявляється, перед приготуванням важливо добре розігріти деко заздалегідь. Якщо викладати картоплю на гарячу поверхню, вона одразу підсмажується знизу й не прилипає.
Чому варто розігрівати деко перед запіканням картоплі
Простим прийомом з розігріванням дека перед запіканням картоплі користуються в італійських ресторанах, зазначає кулінарне видання The Kitchn.
Суть методу полягає в тому, що коли картопля потрапляє на розігріту поверхню, вона одразу починає підрум'янюватися знизу. Ефект "неприлипання" пояснюється швидким випаровуванням вологи з поверхні картоплі при контакті з гарячим металом, що сприяє миттєвій карамелізації крохмалю.
Як запекти картоплю з золотистою скоринкою
Інгредієнти (на 4 порції)
- 800 г картоплі
- 3-4 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сушеного розмарину (або 3-4 гілочки свіжого)
- сіль і чорний перець — за смаком
Приготування
- Поставте деко з бортиками в холодну духовку і розігрійте до 220°C. Тримайте деко в духовці щонайменше 30 хвилин.
- Помийте картоплю, очистіть. Наріжте шматочками приблизно 4-5 см.
- Перекладіть картоплю в миску, полийте оливковою олією і добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий олією.
- Додайте розмарин, щедро посоліть і поперчіть, перемішайте ще раз.
- Одягніть кухонні рукавиці, дістаньте розігріте деко з духовки і швидко висипте картоплю. Злегка потрясіть деко, щоб шматочки рівномірно розподілилися.
- Поставте в духовку і запікайте 25-30 хвилин. Один раз за цей час перемішайте картоплю.
- Картопля готова, коли добре підрум'яниться і легко протикається виделкою.
Як і з чим подавати
Запечена картопля з розмарином підходить як гарнір до запеченої курки, стейка, риби або тушкованого м'яса. Також вона добре поєднується з легким салатом зі свіжих овочів. Якщо хочете додати пікантності, то натріть зверху трохи пармезану за хвилину до кінця запікання.