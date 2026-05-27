Як запекти картоплю без прилипання і з ідеальною скоринкою. Лайфхак з італійського ресторану

Наталя Граковська
Запечена картопля. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дуже простий спосіб приготувати хрустку зовні та м’яку всередині картоплю

Запечена картопля часто прилипає до дека, навіть якщо додати достатньо олії. Насправді причина не в кількості жиру, а в технології приготування.

Виявляється, перед приготуванням важливо добре розігріти деко заздалегідь. Якщо викладати картоплю на гарячу поверхню, вона одразу підсмажується знизу й не прилипає.

Чому варто розігрівати деко перед запіканням картоплі

Простим прийомом з розігріванням дека перед запіканням картоплі користуються в італійських ресторанах, зазначає кулінарне видання The Kitchn.

Суть методу полягає в тому, що коли картопля потрапляє на розігріту поверхню, вона одразу починає підрум'янюватися знизу. Ефект "неприлипання" пояснюється швидким випаровуванням вологи з поверхні картоплі при контакті з гарячим металом, що сприяє миттєвій карамелізації крохмалю.

Як запекти картоплю з золотистою скоринкою

Інгредієнти (на 4 порції)

  • 800 г картоплі
  • 3-4 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. сушеного розмарину (або 3-4 гілочки свіжого)
  • сіль і чорний перець — за смаком
Як запекти картоплю правильно - покроковий рецепт
Запечена картопля. Колаж "Телеграфу"

Приготування

  1. Поставте деко з бортиками в холодну духовку і розігрійте до 220°C. Тримайте деко в духовці щонайменше 30 хвилин.
  2. Помийте картоплю, очистіть. Наріжте шматочками приблизно 4-5 см.
  3. Перекладіть картоплю в миску, полийте оливковою олією і добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий олією.
  4. Додайте розмарин, щедро посоліть і поперчіть, перемішайте ще раз.
  5. Одягніть кухонні рукавиці, дістаньте розігріте деко з духовки і швидко висипте картоплю. Злегка потрясіть деко, щоб шматочки рівномірно розподілилися.
  6. Поставте в духовку і запікайте 25-30 хвилин. Один раз за цей час перемішайте картоплю.
  7. Картопля готова, коли добре підрум'яниться і легко протикається виделкою.

Як і з чим подавати

Запечена картопля з розмарином підходить як гарнір до запеченої курки, стейка, риби або тушкованого м'яса. Також вона добре поєднується з легким салатом зі свіжих овочів. Якщо хочете додати пікантності, то натріть зверху трохи пармезану за хвилину до кінця запікання.

