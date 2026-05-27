Як запекти картоплю без прилипання і з ідеальною скоринкою. Лайфхак з італійського ресторану

Дуже простий спосіб приготувати хрустку зовні та м’яку всередині картоплю

Запечена картопля часто прилипає до дека, навіть якщо додати достатньо олії. Насправді причина не в кількості жиру, а в технології приготування.

Виявляється, перед приготуванням важливо добре розігріти деко заздалегідь. Якщо викладати картоплю на гарячу поверхню, вона одразу підсмажується знизу й не прилипає.

Чому варто розігрівати деко перед запіканням картоплі

Простим прийомом з розігріванням дека перед запіканням картоплі користуються в італійських ресторанах, зазначає кулінарне видання The Kitchn.

Суть методу полягає в тому, що коли картопля потрапляє на розігріту поверхню, вона одразу починає підрум'янюватися знизу. Ефект "неприлипання" пояснюється швидким випаровуванням вологи з поверхні картоплі при контакті з гарячим металом, що сприяє миттєвій карамелізації крохмалю.

Як запекти картоплю з золотистою скоринкою

Інгредієнти (на 4 порції)

800 г картоплі

3-4 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сушеного розмарину (або 3-4 гілочки свіжого)

сіль і чорний перець — за смаком

Запечена картопля. Колаж "Телеграфу"

Приготування

Поставте деко з бортиками в холодну духовку і розігрійте до 220°C. Тримайте деко в духовці щонайменше 30 хвилин. Помийте картоплю, очистіть. Наріжте шматочками приблизно 4-5 см. Перекладіть картоплю в миску, полийте оливковою олією і добре перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий олією. Додайте розмарин, щедро посоліть і поперчіть, перемішайте ще раз. Одягніть кухонні рукавиці, дістаньте розігріте деко з духовки і швидко висипте картоплю. Злегка потрясіть деко, щоб шматочки рівномірно розподілилися. Поставте в духовку і запікайте 25-30 хвилин. Один раз за цей час перемішайте картоплю. Картопля готова, коли добре підрум'яниться і легко протикається виделкою.

Як і з чим подавати

Запечена картопля з розмарином підходить як гарнір до запеченої курки, стейка, риби або тушкованого м'яса. Також вона добре поєднується з легким салатом зі свіжих овочів. Якщо хочете додати пікантності, то натріть зверху трохи пармезану за хвилину до кінця запікання.