Как запечь картофель без прилипания и с идеальной корочкой. Лайфхак из итальянского ресторана

Наталья Граковская
Запеченный картофель. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Очень простой способ приготовить хрустящий снаружи и мягкий внутри картофель

Запеченный картофель часто прилипает к противню, даже если добавить достаточно масла. На самом деле, причина не в количестве жира, а в технологии приготовления.

Оказывается, перед приготовлением важно хорошо разогреть противень заранее. Если выкладывать картофель на горячую поверхность, он сразу поджаривается снизу и не прилипает.

Почему стоит разогревать противень перед запеканием картофеля

Простым приемом с разогревом противня перед запеканием картофеля пользуются в итальянских ресторанах, отмечает кулинарное издание The Kitchn.

Суть метода состоит в том, что когда картофель попадает на разогретую поверхность, он сразу начинает подрумяниваться снизу. Эффект неприлипания объясняется быстрым испарением влаги с поверхности картофеля при контакте с горячим металлом, что способствует мгновенной карамелизации крахмала.

Как запечь картошку с золотистой корочкой

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 800 г картофеля
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сушеного розмарина (или 3-4 веточки свежего)
  • соль и черный перец — по вкусу
Как запечь картошку правильно — пошаговый рецепт
Запеченный картофель. Коллаж "Телеграфа"

Приготовление

  1. Поставьте противень с бортиками в холодную духовку и разогрейте до 220°C. Держите противень в духовке не менее 30 минут.
  2. Помойте картофель, очистите. Нарежьте кусочками примерно 4-5 см.
  3. Переложите картофель в миску, полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом.
  4. Добавьте розмарин, обильно посолите и поперчите, перемешайте еще раз.
  5. Наденьте кухонные варежки, достаньте разогретый противень из духовки и быстро высыпьте на него картофель. Слегка потрясите противень, чтобы кусочки равномерно распределились.
  6. Поставьте в духовку и запекайте 25-30 минут. Один раз за это время перемешайте картофель.
  7. Картофель готов, когда хорошо подрумянится и легко протыкается вилкой.

Как и с чем подавать

Запеченный картофель с розмарином подходит как гарнир к запеченной курице, стейку, рыбе или тушеному мясу. Также он хорошо сочетается с легким салатом из свежих овощей. Если хотите добавить пикантность, то натрите сверху немного пармезана за минуту до конца запекания.

