Как запечь картофель без прилипания и с идеальной корочкой. Лайфхак из итальянского ресторана
Очень простой способ приготовить хрустящий снаружи и мягкий внутри картофель
Запеченный картофель часто прилипает к противню, даже если добавить достаточно масла. На самом деле, причина не в количестве жира, а в технологии приготовления.
Оказывается, перед приготовлением важно хорошо разогреть противень заранее. Если выкладывать картофель на горячую поверхность, он сразу поджаривается снизу и не прилипает.
Почему стоит разогревать противень перед запеканием картофеля
Простым приемом с разогревом противня перед запеканием картофеля пользуются в итальянских ресторанах, отмечает кулинарное издание The Kitchn.
Суть метода состоит в том, что когда картофель попадает на разогретую поверхность, он сразу начинает подрумяниваться снизу. Эффект неприлипания объясняется быстрым испарением влаги с поверхности картофеля при контакте с горячим металлом, что способствует мгновенной карамелизации крахмала.
Как запечь картошку с золотистой корочкой
Ингредиенты (на 4 порции)
- 800 г картофеля
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сушеного розмарина (или 3-4 веточки свежего)
- соль и черный перец — по вкусу
Приготовление
- Поставьте противень с бортиками в холодную духовку и разогрейте до 220°C. Держите противень в духовке не менее 30 минут.
- Помойте картофель, очистите. Нарежьте кусочками примерно 4-5 см.
- Переложите картофель в миску, полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом.
- Добавьте розмарин, обильно посолите и поперчите, перемешайте еще раз.
- Наденьте кухонные варежки, достаньте разогретый противень из духовки и быстро высыпьте на него картофель. Слегка потрясите противень, чтобы кусочки равномерно распределились.
- Поставьте в духовку и запекайте 25-30 минут. Один раз за это время перемешайте картофель.
- Картофель готов, когда хорошо подрумянится и легко протыкается вилкой.
Как и с чем подавать
Запеченный картофель с розмарином подходит как гарнир к запеченной курице, стейку, рыбе или тушеному мясу. Также он хорошо сочетается с легким салатом из свежих овощей. Если хотите добавить пикантность, то натрите сверху немного пармезана за минуту до конца запекания.