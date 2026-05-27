Как запечь картофель без прилипания и с идеальной корочкой. Лайфхак из итальянского ресторана

Очень простой способ приготовить хрустящий снаружи и мягкий внутри картофель

Запеченный картофель часто прилипает к противню, даже если добавить достаточно масла. На самом деле, причина не в количестве жира, а в технологии приготовления.

Оказывается, перед приготовлением важно хорошо разогреть противень заранее. Если выкладывать картофель на горячую поверхность, он сразу поджаривается снизу и не прилипает.

Почему стоит разогревать противень перед запеканием картофеля

Простым приемом с разогревом противня перед запеканием картофеля пользуются в итальянских ресторанах, отмечает кулинарное издание The Kitchn.

Суть метода состоит в том, что когда картофель попадает на разогретую поверхность, он сразу начинает подрумяниваться снизу. Эффект неприлипания объясняется быстрым испарением влаги с поверхности картофеля при контакте с горячим металлом, что способствует мгновенной карамелизации крахмала.

Как запечь картошку с золотистой корочкой

Ингредиенты (на 4 порции)

800 г картофеля

3-4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сушеного розмарина (или 3-4 веточки свежего)

соль и черный перец — по вкусу

Приготовление

Поставьте противень с бортиками в холодную духовку и разогрейте до 220°C. Держите противень в духовке не менее 30 минут. Помойте картофель, очистите. Нарежьте кусочками примерно 4-5 см. Переложите картофель в миску, полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом. Добавьте розмарин, обильно посолите и поперчите, перемешайте еще раз. Наденьте кухонные варежки, достаньте разогретый противень из духовки и быстро высыпьте на него картофель. Слегка потрясите противень, чтобы кусочки равномерно распределились. Поставьте в духовку и запекайте 25-30 минут. Один раз за это время перемешайте картофель. Картофель готов, когда хорошо подрумянится и легко протыкается вилкой.

Как и с чем подавать

Запеченный картофель с розмарином подходит как гарнир к запеченной курице, стейку, рыбе или тушеному мясу. Также он хорошо сочетается с легким салатом из свежих овощей. Если хотите добавить пикантность, то натрите сверху немного пармезана за минуту до конца запекания.