Чому графік роботи "Сільпо" відрізняється у різних містах: мережа розкрила правду та розповіла про плани

Зміни поки що не плануються

Графіки роботи супермаркетів мережі "Сільпо" можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону. Різниця може становити кілька годин.

Про причини відмінності графіків розповів представник мережі в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Варто зазначити, що зараз, згідно з даними з відкритих джерел, у Дніпрі супермаркети "Сільпо" закриваються в середньому на годину раніше, ніж у Києві (о 22:00 чи 22:30 проти 23:00 чи 00:00).

Ще раніше магазини закриваються у Запоріжжі – о 21:30, 22:00.

За словами представника мережі, причиною таких відмінностей є географічне розташування міст і безпекова ситуація.

"Магазини на сході зазвичай працюють до 22:00 чи 22:30. Зараз графік такий, і зміни не плануються", — пояснив співробітник.

Крім того, в мережі заявили, що поки що не планують повертатися до цілодобового формату роботи окремих магазинів навіть у віддалених від фронту містах, таких як Ужгород.

