Чому графік роботи "Сільпо" відрізняється у різних містах: мережа розкрила правду та розповіла про плани
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зміни поки що не плануються
Графіки роботи супермаркетів мережі "Сільпо" можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону. Різниця може становити кілька годин.
Про причини відмінності графіків розповів представник мережі в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Варто зазначити, що зараз, згідно з даними з відкритих джерел, у Дніпрі супермаркети "Сільпо" закриваються в середньому на годину раніше, ніж у Києві (о 22:00 чи 22:30 проти 23:00 чи 00:00).
Ще раніше магазини закриваються у Запоріжжі – о 21:30, 22:00.
За словами представника мережі, причиною таких відмінностей є географічне розташування міст і безпекова ситуація.
"Магазини на сході зазвичай працюють до 22:00 чи 22:30. Зараз графік такий, і зміни не плануються", — пояснив співробітник.
Крім того, в мережі заявили, що поки що не планують повертатися до цілодобового формату роботи окремих магазинів навіть у віддалених від фронту містах, таких як Ужгород.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" відверто відповіли, коли магазини працюватимуть цілодобово.