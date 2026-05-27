Війна ще 10 років? На Заході та в Україні "сперечаються" про те, коли настане мир

Те, скільки триватиме гаряча фаза протистояння, залежить від кількох факторів

У публічному просторі з’являються нові оцінки та прогнози про терміни завершення війни в Україні. Дехто впевнений в "затяжному конфлікті", який розтягнеться ще на десятиліття, інші ж називають більш щадні терміни.

"Телеграф" зібрав коментарі західних та українських політиків, журналістів та офіційних осіб про можливу тривалість війни. Зазначимо, що їхні думки щодо цього питання розходяться.

Повідомлення про затяжну війну в ОП назвали "вкидом"

Щотижневий англомовний новинний журнал The Economist заявляє, що Україна готується воювати ще 2-3 роки.

"Володимир Зеленський схиляється до ідеї тривалої війни, оскільки зростає впевненість у тому, що Росія з її нафтопереробними заводами, що горять, застоєм в економіці і бурчанням еліт стає все більш нестабільною", — заявляється в матеріалі.

Крім того, посилаючись на нібито урядові джерела The Economist пише, що "Зеленський наказав готуватися ще до двох-трьох років війни. Немає переконливої причини, чому Україна не може продовжувати воювати так довго".

Проте радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам заявив, що ця інформація не є правдивою.

"Та це ж той самий вкид, який уже був. Може, людям потрібно було щось використовувати, як носій для інших меседжів у цьому тексті про те, як "все погано". Тільки ось на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на пів року до листопада, цей термін є", — сказав він журналістам.

Дмитро Литвин

Західні ЗМІ не відображають реальних термінів війни

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі пише, що незалежно від того, коли завершиться активна фаза, Україна завжди тепер має бути готова до війни, доки існує Росія. А головним фундаментом української державності наразі завжди будуть Сили оборони.

На його думку, повідомлення західних ЗМІ про можливі терміни закінчення війни не відображають реальної складності ситуації.

"Війна ведеться сьогодні в декількох формах — це фронт, когнітивна війна, кіберпростір, демографічна складова. І в разі зупинки фронту немає гарантій, що припиниться протистояння в інших вимірах. Тому різного роду "інсайди" західних медіа з термінами війни є не більш ніж гучними заголовками, далекими від реальності", — йдеться у повідомленні.

Як змінюється війна? Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

При цьому Коваленко наголошує, що активна фаза на фронті не зможе тривати ще багато років – на це є низка причин:

економічні та людські втрати Росії

зупинка наступу ворога

обрізана логістика росіян

Ці фактори, на думку Андрія Коваленка, змусять Росію зупинитись. Але слід врахувати, що країна-агресор, якщо вона залишається державою у нинішньому вигляді, не припинить вести когнітивну та кібервійну, не припинить планування диверсій, не скасує власні плани вигнати українське населення з території України у різний спосіб.

"Треба просто перестати сприймати війну в тій формі, якої вона не є. Класичний фронт зупиниться, рано чи пізно активна фаза завершиться, багато хто повернуться до мирного життя. Але інші форми війни будуть збережені. Або ж Росія розвалиться, держава матиме іншу форму і змінить свої зовнішні цілі щодо нас. Але для такого сценарію може знадобитися багато років", — підсумував він.

Андрій Коваленко. Фото: Instagram

Війна до 2030?

Народний депутат фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу у програмі "Суперпозиція" нагадує, що окрім позитивних прогнозів, були і прогнози про продовження війни до 2028 або навіть до 2030 року.

"І бачачи, як ми поводимося — як жертва агресії, і як наші партнери поводяться, я поки не бачу ознак того, що цивілізований світ зможе змусити росіян зупинитися і прийняти ті умови, які більш-менш будуть прийнятні для нас. Адже у нас теж є "червоні лінії". За великим рахунком, "червоними лініями" мали б бути межі 1991 року. І це зрозуміло з погляду українців. Але якщо говорити реалістичніше, мені не здається, що зараз росіяни готові йти на якісь компроміси, на які Україна може погодитися", — пояснює депутат.

На його думку, поки що немає ознак того, що весь цивілізований світ може об’єднати зусилля та допомогти Україні поставити країну-агресора на місце.

Георгій Мазураш. Фото: Facebook

Ще 10 років?

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зробила свій прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні. На її думку, мир не настане найближчим часом чи навіть найближчими роками.

Політикиня ставить аж десять років до завершення війни. Про це йдеться в уривку з відео спілкування Меркель із журналістами, яке опублікувало Clash Report.

"За десять років війна в Україні, сподіваюся, вже закінчиться, причому так, що Україна буде самостійною, вільною, суверенною державою", — висловилася німецька політикиня.

Важливо додати штрих до портрета цієї особи. Осінь 2025 року у матеріалі німецького тижневика Spiegel йшлося про те, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель сприяла російським військовим в освоєнні сучасних методів ведення бою ще до вторгнення Росії до України у 2014 році. На той час оборонний концерн Rheinmetall розробляв для російської армії симулятори, програмне забезпечення та обладнання, розраховуючи отримати контракт на суму близько 1 мільярда євро.

За підтримки уряду Меркель планувалося створення мережі навчальних центрів у Росії, побудованих на зразок німецького полігону Альтмарк, де проводилися навчання з імітацією сучасних бойових дій. Ці центри мали підвищити боєздатність російських військ та підготувати їх до нових типів військових операцій.

