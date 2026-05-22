Як правильно заливати солоні огірки: окропом чи холодною водою? Перевірте себе

Дізнайтеся, як засолити огірки, щоб вони не стали м'якими

Засолка огірків — одна з найпопулярніших літніх заготовок, яка здається простішою, ніж є насправді. Якщо під час приготування не дотримуватись всіх правил, овочі втрачають пружність, стають "порожніми" всередині або занадто м'якими.

Смак маринованих огірків залежить як від їх сорту, так і від температури розсолу, якості води та правильних пропорцій спецій.

Як засолити огірки

Перш за все, потрібно обрати правильний сорт огірків. Для засолювання підходять сорти та гібриди з маркуванням F1: Роднічок, Ніжинський, Бочковий, Еколь, Амант. Обирайте огірки довжиною 5-10 сантиметрів з чорними шипами, щільною шкіркою і дрібними горбиками.

Вода має бути некип'яченою і бажано нехлорованою. Підходить і бутильована джерельна вода. Якщо вода водопровідна, вона має відстоятися.

Найпоширеніша помилка — заливати огірки та спеції киплячою водою, пише Smaker. Висока температура "заварює" ніжну шкірку, руйнує природні ферменти, через що огірки втрачають хрускіт. Натомість огірки треба заливати теплою водою, щоб сіль повністю розчинилася, але бродіння запускалося м'яко.

Для засолювання використовуйте виключно кам'яну нейодовану сіль. Дрібна сіль або сіль із додаванням йоду уповільнює правильну ферментацію та може дати гіркий хімічний присмак.

Солоні огірки — покроковий рецепт

Інгредієнти

1 кг огірків

1 л води

1 ст. л. кам'яної солі

3–4 зубчики часнику

1 корінь хрону (невеликий шматочок)

2 суцвіття кропу

2 лаврових листки

1 ч. л. насіння гірчиці

листя вишні або смородини за бажанням

Приготування