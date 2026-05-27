Пуртова винесла в Раду питання лікування військових із травмами очей

Необхідна зміна алгоритмів надання допомоги бійцям

Народний депутат "Слуги народу" Ганна Пуртова винесла на трибуну Верховної Ради проблему з лікуванням поранених військових із травмами очей. Під час засідання вона заявила про системний збій у маршрутах лікування пацієнтів.

Таким чином, замість того, щоб вчасно доставити військових до профільних офтальмологів, їх тижнями та місяцями перевозять між лікарнями різних міст. Пуртова навела конкретний випадок: військового з тяжкою травмою очей півтора місяці возили чотирма містами — Харковом, Києвом, Львовом та Чернівцями.

Ліве око було втрачене раніше, праве лікарі мали шанс врятувати. Минулого тижня медики констатували — шансів немає. Депутат повідомила, що після її публікації у соцмережах вона отримала сотні повідомлень із аналогічними історіями з різних регіонів України.

Анна Пуртова запропонувала два кроки вирішення проблеми:

провести термінову міжвідомчу нараду з МОЗ, НCЗУ та Командуванням медичних сил, переглянути маршрути лікування важкопоранених, насамперед по офтальмології

створити міжфракційну депутатську групу "Допомога пораненим захисникам" і спільно з МОЗ та НCЗУ провести рейд по цивільних лікарнях та госпіталях

Також депутат звернула увагу, що поранені військові продовжують самостійно купувати знеболювальні, перев’язувальні матеріали, а її благодійний фонд оплачує закупівлю рогівки для пересадки.

"Поранені військові не повинні просити їх вилікувати або платити за щось. Ми їм повинні всім давати належне лікування та підтримку", — заявила Пуртова з трибуни.