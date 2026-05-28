"Не донатьте їм". Чому українці закликають не допомагати кав’ярні у Києві після обстрілу та чому втрутився Гороховський (фото)

Кав’ярня Hogo після обстрілу вже зібрала понад мільйон

У мережі закликають не допомагати пошкодженій через російський обстріл 24 травня київській кав’ярні Hogo, тоді як навколо зборів на відновлення закладу розгорнулася публічна дискусія за участі співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Пошкоджений унаслідок масованої російської ракетної атаки простір Hogo, який розташований на вулиці Спаській у Києві, опинився в центрі суспільного обговорення після того, як на його відновлення за короткий час зібрали понад мільйон гривень.

Заклад відкрився лише напередодні обстрілу — 23 травня. Він позиціонує себе як "простір, що поєднав specialty-каву, церемоніальні китайські чаї та mental health bar". Після пошкодження приміщення власники відкрили збір коштів на "підвішену каву" та відновлення простору. За перший день, за повідомленнями в соцмережах, вдалося зібрати понад 1 млн грн.

Згодом у мережі з’явилися ще щонайменше дві "банки" для донатів, одна з яких — на суму близько 1,5 млн грн, а інша — на 500 тис. грн. Станом на зараз на одному зі зборів уже акумульовано понад 1,3 млн грн, а на іншому — близько 20 тис. грн.

У день масованої атаки співзасновник MonobankОлег Гороховський публічно висловив підтримку закладу, зазначивши, що власник кафе безплатно пригощав відвідувачів після удару, попри пошкоджені вікна та стіни. У своєму дописі він написав, що "пишається українськими підприємцями" та додав, що готовий оплатити відновлення закладу.

Я так пишаюся українськими підприємцями! "За годину після російської атаки власник кафе "Hogo" вул.Спаська 6, яке відкрилося тільки вчора, безкоштовно пригощає всіх кавою через розбиті вікна. Його мати теж поруч — пропонує солодощі". Передайте йому, будь ласка, що я готовий сплатити за відновлення його кафе. Він хороша, добра людина❤️ Олег Гороховський

Водночас у соціальній мережі Threads почали з’являтися критичні дописи, у яких користувачі ставили під сумнів етичність та обґрунтованість таких великих зборів. За їхніми словами, вони можуть перевищувати реальні потреби ремонту. Частина користувачів звертала увагу, що будівля постраждала частково — переважно вибиті вікна та пошкоджені елементи інтер’єру, а не повне руйнування, як це іноді трактується в дописах. На цьому тлі виникли питання, чому заявлені цілі зборів сягають 1,5 млн грн і чому одночасно відкрито кілька окремих "банок".

У соцмережах також почали ширитися звинувачення на адресу співвласників закладу. Користувачі стверджують, що одна з власниць, Олена Саєнко споживає російський контент та взаємодіє з російськими акаунтами в соцмережах, а також звертають увагу на підписки сторінки кав’ярні на ресурси, пов’язані з розвитком кавового бізнесу в Росії.

Hogo підписані на російський бізнес-акаунт

Олена Саєнко комунікує з росіянами

На тлі цього частина користувачів почала відкрито закликати не донатити на відновлення закладу, а натомість спрямовувати кошти на підтримку Збройних сил України.

28 травня Олег Гороховський знову прокоментував ситуацію у Threads, зазначивши, що бачить суперечливі заклики: частина аудиторії просить не підтримувати відновлення кафе, а спрямувати кошти на армію. Він також нагадав, що раніше публічно пообіцяв допомогти власникам, однак тепер хоче врахувати думку українців. За його словами, для ухвалення рішення йому потрібна "конституційна більшість" — 75% голосів. Це ще більше підсилило дискусію навколо того, куди саме мають спрямовуватися кошти — на відбудову приватного бізнесу чи на потреби ЗСУ.

Попри хвилю критики, обидві "банки" для збору коштів залишаються активними на сторінках закладу.