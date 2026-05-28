"Не донатьте им". Почему украинцы призывают не помогать кафе в Киеве после обстрела и почему вмешался Гороховский (фото)

Кофейня Hogo после обстрела уже собрала более миллиона

В сети призывают не помогать поврежденному из-за российских обстрелов 24 мая киевскому кафе Hogo, тогда как вокруг сборов на восстановление заведения развернулась публичная дискуссия с участием соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Поврежденное вследствие массированной российской ракетной атаки пространство Hogo, расположенное на улице Спасской в Киеве, оказалось в центре общественного обсуждения после того, как на его восстановление за короткое время собрали более миллиона гривен.

Заведение открылось только накануне обстрела — 23 мая. Оно позиционирует себя как "пространство, сочетающее specialty-кофе, церемониальные китайские чаи и mental health bar". После повреждения помещения владельцы открыли сбор средств на "подвешенный кофе" и восстановление пространства. За первый день, по сообщениям в соцсетях, удалось собрать более 1 млн грн.

Кофейня Hogo после российской атаки в Киеве

Впоследствии в сети появились еще по меньшей мере две "банки" для донатов, одна из которых — на сумму около 1,5 млн грн., а другая — на 500 тыс грн. На сегодня на одном из сборов уже аккумулировано более 1,3 млн грн, а на другом — около 20 тыс. грн.

В день массированной атаки соучредитель Monobank Олег Гороховский публично выразил поддержку заведению, отметив, что владелец кафе бесплатно угощал посетителей после удара, несмотря на поврежденные окна и стены. В своем сообщении он написал, что "гордится украинскими предпринимателями" и добавил, что готов оплатить восстановление заведения.

Я так горжусь украинскими предпринимателями! "Через час после российской атаки владелец кафе "Hogo" ул.Спасская 6, которое открылось только вчера, бесплатно угощает всех кофе через разбитые окна. Его мать тоже рядом — предлагает сладости". Передайте ему, пожалуйста, что я готов оплатить восстановление его кафе. Он хороший, добрый человек❤️ Олег Гороховский

В то же время в социальной сети Threads начали появляться критические сообщения, в которых пользователи ставили под сомнение этичность и обоснованность такого большого сбора. По их словам они могут превышать реальные потребности ремонта. Часть пользователей обращала внимание, что здание пострадало частично — преимущественно выбиты окна и повреждены элементы интерьера, а не полное разрушение, как это иногда трактуется в сообщениях. На этом фоне возник вопрос, почему заявленные цели сбора достигают 1,5 млн грн и почему одновременно открыто несколько отдельных "банок".

В соцсетях также начали распространяться обвинения в адрес совладельцев заведения. Пользователи утверждают, что одна из владелиц, Елена Саенко, потребляет российский контент и взаимодействует с российскими аккаунтами в соцсетях, а также обращают внимание на подписки страницы кофейни на ресурсы, связанные с развитием кофейного бизнеса в России.

Hogo подписаны на российский бизнес-аккаунт

Елена Саенко общается с россиянами

На фоне этого часть пользователей начала открыто призывать не донатить на восстановление заведения, а направлять средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

28 мая Олег Гороховский снова прокомментировал ситуацию в Threads, отметив, что видит противоречивые призывы: часть аудитории просит не поддерживать восстановление кафе, а направить средства на армию. Он также напомнил, что ранее публично пообещал помочь владельцам, однако теперь хочет учесть мнение украинцев. По его словам, для принятия решения ему нужно "конституционное большинство" — 75% голосов. Это еще больше усилило дискуссию вокруг того, куда должны направляться средства — на восстановление частного бизнеса или на нужды ВСУ.

Несмотря на волну критики, обе "банки" для сбора средств остаются активными на страницах заведения. Напомним, что украинцы остыли к monobank после скандала с Олегом Гороховским — соучредителем банка, выложившим в публичное пространство фото клиентки.