Перевірте свої балкони: за яку "модернізацію" житла українцям загрожує величезний штраф

Накзати можуть навіть за скління

Багато людей прагнуть зробити своє житло максимально затишним і підлаштувати його під себе. Однак, живучи в багатоквартирному будинку, якщо переборщити навіть на власному балконі, можна отримати чималий штраф.

"Телеграф", посилаючись на сайт "Союзбуд", розповідає про те, чого не можна робити зі своїм балконом. Як зазначається в статті, насамперед необхідно розуміти різницю між поняттям "перепланування" та реконструкція.

Перепланування – це зміна внутрішньої конфігурації квартири, яка не стосується несних стін, інженерних систем загального користування і не змінює площу житла. Дозволу на це не потрібно.

Реконструкція – це роботи, що передбачають втручання у несучі конструкції, фасад чи інженерні мережі будинку. На такі роботи необхідно отримувати дозвіл у ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування).

Таким чином, навіть якщо мешканець вирішив просто засклити власний балкон, але ваша квартира розташована в історичній будівлі, великий ризик отримати штраф. А якщо господар зважився на щось серйозніше, наприклад, зробити собі "цар-балкон" зі зміною фасаду та об'єднанням його з кімнатою, то розмір покарання може бути ще серйознішим.

Довідка: цар-балкон — це сталий у народі вираз, що описує серйозне втручання в конструкції та зовнішній вигляд балкона. Приклад цар-балкона:

Цар-балкон у Києві. Фото — nashkiev

Сума штрафів

Мінімальний штраф — від 17 до 51 грн (КпАП ст. 150 "Порушення правил користування жилими будинками").

Незаконне перепланування (наприклад, демонтаж підвіконного блока) карається штрафом від 1 700 до 4 250 грн Ч. 1 ст. 96 КпАП (порушення будівельних норм і правил)

Самовільна реконструкція ("цар-балкон" із розширенням) від 8 500 до 17 000 грн Ч. 4 ст. 96 КпАП (будівельні роботи без повідомлення ДІАМ).

Це не все

Навіть символічна 51 гривня за засклення — це тільки верхівка айсберга. Реальні збитки можуть включати:

Примусове відновлення. Суд може зобов'язати власника повернути квартиру в початковий стан за власний рахунок.

Термін виконання – зазвичай від 30 до 90 днів. У разі реконструкції, продати, подарувати або передати у спадок квартиру з незаконним плануванням неможливо — технічний паспорт не пройде перевірку БТІ.

Кримінальна відповідальність. Якщо перепланування призвело до обвалу конструкцій, травмування або загибелі людей (ст. 270-1 КК України), передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

