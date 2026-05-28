"Потреби невідкладні": як ЄС допоможе Україні на тлі нових атак Росії

На тлі масованих російських атак у Європейському Союзі підтвердили продовження підтримки України, а потреби протиповітряної оборони — невідкладні. Координацією роботи з державами-членами ЄС та партнерами для посилення підтримки займається віце-президент Кая Каллас.

Про це повідомив представник Європейської Комісії. За його словами, міністри закордонних справ ЄС на неформальному засіданні Ради із закордонних справ (FAC) у Лімассолі (Кіпр) обговорюють, як посилити міжнародний тиск на Росію, щоб змусити її припинити атаки, погодитися на повне та безумовне припинення вогню та сісти за стіл переговорів.

"Комісія працює на повній швидкості над реалізацією Програми кредитної підтримки України (Ukraine Support Loan), причому значну частину підготовчої роботи вже завершено", — говорить співрозмовник.

Підтримка України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Так, у 2026 році Україна має отримати 45 мільярдів євро в рамках цього пакету. Одна третина цих коштів буде спрямована на покриття бюджетних потреб, а дві третини – на оборонну підтримку.

"Комісія прагне здійснити перший транш якомога раніше — вже у другому кварталі 2026 року. Потреби України на полі бою визначають пріоритети; ми організовуємо швидке, структуроване постачання у великих масштабах із повною конфіденційністю. Ми починаємо з чітко визначених потреб, таких як протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські боєприпаси й дрони. Наш цикл організації простий: потреби України — вилучення запасів і перегляд пріоритетів — нарощування виробництва та поповнення запасів", — підсумував ЄК.

Зазначимо, що Верховна Рада затвердила кредитну угоду з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

Угода із ЄС. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

