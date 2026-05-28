Дах розжарюється до +70°C і гріє квартиру вночі: яке житло стане найгіршим цього літа

Навіть прохолодні дні можуть не принести полегшення

У літню спеку є будинки, де проживання на верхніх поверхах перетворюється ледь не на пекло. Адже дах розігрівається майже +70 градусів.

Про це "Телеграфу" розповіла експерт з питань ЖКГ Кристина Ненно.

За словами Ненно, найгірший варіант для літа — хрущовки серії 1-464 та 1-4386, яких в Україні чимало. Зазвичай це п'ятиповерхівки.

"Найгірший варіант — особливо якщо квартира на останньому, п'ятому поверсі. Зовнішні стіни тонкі, технічного поверху немає, а плоский руберойдовий дах під сонцем розжарюється до +60…+70°C", — каже експерт.

Вона пояснює, що вночі дах працює як величезна батарея — віддає накопичене тепло прямо у квартиру. Виходить, що будинок прогрівається наскрізь і практично не охолоджується до ранку. В такому разі навіть прохолодні дні не одразу врятують мешканців п'ятих поверхів, адже будинку треба час, аби охолонути.

Для довідки

Хрущовки — це зазвичай п'ятиповерхові панельні і цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу. Їх почали масово споруджуватися в СРСР під час правління Микити Хрущова, за що і отримали в народі його ім'я. Перші хрущовки в Києві з'явились у 1951 році.

Здебільшого "хрущовки" в Києві представлені трьома проєктами:

438 — ранні цегляні будинки з найбільш прийнятними умовами проживання;

464 — всесоюзна серія панельних будинків з найменшими площами квартир, зустрічаються в Києві у відносно невеликій кількості;

480 — спочатку цегляні, а пізніше панельні "хрущовки", що стали наймасовішим проєктом цих будинків в місті.

