Депутати взялися за боротьбу з англіцизмами

У Росії вирішили порушити питання чи не "найважливішої" проблеми країни — назви бургерів. Тепер на порядку денному відмова від закордонних назв, придумавши більш серйозні варіанти: "котлетники", "кокошники" і не тільки.

Ще одним не менш курйозним варіантом є назва "ленинградские бутерброды". І насправді це не жарт, а серйозна ініціатива від російських депутатів. Таким чином вони зібралися боротися з англіцизмами та популяризувати російську культуру. Крім того, хочуть запустити рекламну кампанію проти шкідливих бургерів.

У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив візуалізувати, як могло б виглядати споконвічно-російське меню. Так, якщо бургер перетвориться на "кокошник", тоді сирний бургер стане "сырошником". Бургер із подвійним сиром — "двуглавый сырошник". Великий бургер росіяни могли б назвати "нажористым кокошником", а рибний — "лещ между булок".

Ідеї для перейменування бургерів у Росії. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Наше видання також подбало про назви для шаурми. Це слово прийшло з арабської мови, тому росіянам воно точно не підходить. Натомість вони могли б називати страву просто і зрозуміло — "портянка".

Ідеї для перейменування шаурми та нагетсів у Росії. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Картоплю-фрі теж варто замінити і найкращою назвою буде "валежник обжаренный". А каву, оскільки назва також йде з арабської мови, росіянам можна замінити на "вариво пенное".

Ідеї для перейменування кави, морозива та картоплі-фрі в Росії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

До речі, "Хепі-міл" також залишається у минулому. Найбільш відповідна назва для цих ласощів — "шкатулка-детоугодница".

Ідеї для перейменування "хепі-міл" у Росії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Готовий навіть гасло: "Если хочешь съесть сырошник — надень лапти и кокошник".

Реклама для росіян Інфографіка: "Телеграф" / ИИ

