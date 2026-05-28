Бронь за повернення до України: у Раді готують сюрприз для чоловіків

У парламенті шукають нові механізми

Повернути частину українських чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, можна у тому випадку, якщо для них буде забезпечено роботу з гарантованим бронюванням.

Про це нардеп, заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко сказав в інтерв’ю "Телеграфу": "Дати бронь чоловікам і створити нове міністерство — у Раді розповіли, як збираються повертати українців" .

Разом із парламентаріями-однодумцями наш співрозмовник займається проблемами переселенців, і, як запевняє "слуга", зараз політика уряду щодо ВПО суттєво кульгає.

Максим Ткаченко

На його думку, шансів на повернення наших людей під час війни дуже мало. Він пояснив за категоріями людей, які перебувають за кордоном.

"Перша категорія — ВПО-біженці. Це люди, які на початку повномасштабної війни стали переселенцями, вимушено залишили свої тимчасово окуповані населені пункти й виїхали за кордон. Ці люди, як мені здається, навряд чи повернуться. Чому? Тому що їм нікуди повертатися. Щонайбільше, допоки держава не вирішить питання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, вони не повернуться і після закінчення війни. Вони повернуться тільки якщо закінчення війни дорівнюватиме звільненню наших територій. Тоді вони повернуться до себе додому. Це єдина така умова. Інших умов я не розумію" , — наголосив Ткаченко.

У Європі, незважаючи на багато змін у допомозі, люди так чи інакше перебувають у безпеці і цей фактор мотивує їх залишатися там.

"Друга категорія — люди з територій України, де житло ціле. Вони виїхали за кордон, тому що там їхні діти чи є інші причини. Серед них є і чоловіки, і більшість із них, на мою думку, можуть повернутися тільки за умови, що їм буде забезпечена робота з гарантованим бронюванням. Наприклад, держава анонсує, що є критичні підприємства, де потрібна робоча сила" — додає нардеп.

Повернення українців із-за кордону. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Тому, як вважає Ткаченко, Україні треба забезпечити системний підхід — має з’явитися повноцінна політика людського капіталу. Наразі триває робота над створенням концепції Міністерства людського капіталу. Воно має бути відповідальним не лише за підтримку внутрішньо переміщених осіб, а й за комплексний захист, адаптацію та повернення всіх українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Окремо депутат прокоментував ідею бронювання для працюючих громадян. За його словами, ці ініціативи хоч і обговорювалися, але так і не було реалізовано.

"На те вона й ідея, щоб, на жаль, залишитися ідеєю. Щось блокує уряд і не дає цим ініціативам стати законами або не втілює ці ідеї в життя. Втіленням має займатися виконавча влада, місцева влада. А до виконавчої влади в мене особисто дуже багато питань", — підсумував співрозмовник.

Які підприємства мають право бронювати працівників? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

