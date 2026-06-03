Старі джинси більше не сміття: вони можуть замінити купу побутових речей

Є сім практичних способів переробки

Старі джинси часто просто займають місце у шафі, хоча насправді їх можна перетворити на корисні речі для дому.

Міцний матеріал чудово підходить для прибирання, ремонту та навіть догляду за тваринами, якщо знати кілька простих способів повторного використання. Про них написали в "The Spruce".

7 практичних способів переробки старих джинс

Ганчірки для фарби та складних забруднень

Джинсова тканина добре витримує фарбу, цемент і бруд, тому її зручно використовувати як захист для поверхонь або як ганчірки для прибирання.

Допомога в догляді за авто

Старі джинси підходять для видалення мастила та полірування, адже не залишають ворсу.

Саморобний фартух

З джинс можна пошити міцний фартух, який захистить одяг від плям під час приготування їжі чи роботи вдома.

Жорстка губка для прибирання

Кілька шарів джинсової тканини створюють зручну подушечку для очищення плит, духовок та ванної.

Рукавиця для пилу

Зі старих джинсів можна зробити рукавичку, яка допоможе швидко протирати пил із меблів і важкодоступних місць.

Насадка для швабри

Денім можна закріпити на плоскій швабрі — він добре вбирає засоби для миття та полірує підлогу.

Серветки для тварин

М’які шматки джинсу підходять для очищення лап домашніх улюбленців після прогулянки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де вдома можуть знадобитись старі наволочки.