Не викидайте старий одяг: як легінси та джинси врятують рослини в саду

Друге життя для речей

Старий одяг зазвичай одразу йде у смітник або на ганчірки. Однак у садівництві йому можна дати друге життя.

Деякі прості речі зі зношених тканин можуть несподівано стати дуже корисними під час догляду за рослинами. Про це написали в "thespruce".

Два корисні способи використання одягу в саду

М’які підв’язки для рослин

Еластичні речі, як-от легінси або спортивний одяг, можуть стати зручним матеріалом для підв’язування рослин. Вони м’які, не травмують стебла та добре тримають форму, що робить їх безпечною альтернативою звичайним мотузкам.

Зручні підкладки для роботи в саду

Старі джинси також можна використати повторно. Невеликі шматки тканини підходять як захист для колін під час роботи на землі, а більш щільні відрізи можна перетворити на прості садові килимки або м’які підкладки.

Фото: згенероване ШІ

Такі прості рішення дозволяють зменшити кількість відходів і водночас зробити роботу в саду комфортнішою та зручнішою.

