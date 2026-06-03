Старые джинсы — это уже не мусор: они могут заменить кучу бытовых вещей

Есть семь практических способов переработки

Старые джинсы часто просто занимают место в шкафу, хотя по сути их можно превратить в полезные вещи для дома.

Прочный материал отлично подходит для уборки, ремонта и даже ухода за животными, если знать несколько простых способов повторного использования. О них написали в "The Spruce".

7 практических способов переработки старых джинс

Тряпки для краски и сложных загрязнений

Джинсовая ткань хорошо выдерживает краску, цемент и грязь, поэтому ее удобно использовать в качестве защиты для поверхностей или в качестве тряпки для уборки.

Помощь в уходе за авто

Старые джинсы подходят для удаления смазки и полировки, ведь не оставляют ворса.

Самодельный фартук

Из джинс можно сшить крепкий фартук, который защитит одежду от пятен во время приготовления пищи или работы дома.

Жесткая губка для уборки

Несколько слоев джинсовой ткани создают удобную подушечку для очищения плит, духовок и ванной.

Перчатка для пыли

Из старых джинсов можно сделать перчатку, которая поможет быстро протирать пыль с мебели и труднодоступных мест.

Насадка для швабры

Деним можно закрепить на плоской швабре — он хорошо впитывает моющие средства и полирует пол.

Салфетки для животных

Мягкие куски джинса подходят для очищения лап домашних любимцев после прогулки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дома могут понадобиться старые наволочки.