Ви точно не чули всіх форм: як правильно звертатися до Лесі українською

Марина Бондаренко
Походження імені Леся має кілька версій. Фото Колаж "Телеграфу"

Ім’я Леся пов’язують зі словом "ліс"

Ім’я Леся має чимало лагідних та розмовних форм в українській мові, і деякі з них звучать настільки незвично, що не всі навіть здогадуються про їх існування.

Мовознавець Адам Діденко розповів про різні пестливі та розмовні варіанти звертання до дівчини з таким іменем. Серед найуживаніших форм:

  • Лесенька;
  • Лесонька;
  • Лесечка;
  • Лесуня.

Також він нагадав, що у кличному відмінку можуть використовуватися форми Лесю, Лесюне та Лесюню.

Що означає ім'я Леся

Ім’я Леся має кілька версій походження. За однією з них, воно пов’язане з давньогрецьким ім’ям Олександра і означає "захисниця", наділяючи носійку сильним характером. Інші дослідники вважають, що ім’я має слов’янське коріння та пов’язане зі словом "ліс", тому могло означати "та, що живе в лісі" або "лісова дівчина". Існує також версія про значення "радість".

Окремі мовознавці зазначають, що ім’я Леся може бути споріднене з формою Олеся і теж походити від давнього словосполучення, пов’язаного з лісом.

